Israel recupera en Gaza los restos del último rehén israelí

El hallazgo allana el camino para la reapertura esta semana del paso fronterizo de Rafah. Es la primera vez desde 2014 sin cautivos israelíes en manos de milicias de la Franja palestina

El ejército israelí ha anunciado este lunes el hallazgo en un cementerio cerca de Gaza capital de los restos del último de los 251 rehenes que Hamás tomó en su ataque de octubre de 2023. El hallazgo allana el camino para la reapertura en los próximos días de Rafah, el paso fronterizo entre la Franja y Egipto, y supone la primera vez en más de una década ―desde la captura de soldados en la ofensiva de 2014― sin rehenes israelíes en manos de milicias en el enclave palestino.

El cadáver ha sido identificado por los forenses y será trasladado a Israel para su entierro, ha informado el ejército en un comunicado. Se trata de Ran Gvili, un policía que murió con 24 años durante el ataque masivo sorpresa, tratando de defender un kibutz de la llegada de los milicianos. Se llevaron su cadáver a Gaza para usarlo como herramienta de negociación.

El cuerpo ha sido hallado en un gran operativo lanzado este domingo por Israel para encontrarlo de manera exprés, abriendo hasta 200 tumbas (según informa la radio militar), después de que Nikolay Mladenov, el encargado en Gaza de la llamada Junta de Paz del presidente de EE UU, Donald Trump, anunciase en la cumbre de Davos de la semana pasada que Rafah reabrirá esta semana, sin especificar el día.

En vulneración del acuerdo de la tregua, Netanyahu venía negándose a reabrir ese paso hasta que Hamás encontrase entre los escombros y entregase todos y cada uno de los cadáveres de rehenes. Este domingo, Netanyahu emitió un comunicado en el que señalaba que la apertura “estaba condicionada al regreso a todos los rehenes vivos y a un esfuerzo del 100% de Hamás por localizar y devolver a los fallecidos”. Es decir, no lo vinculaba explícitamente a encontrarlo.

El Gobierno, bastante convencido de que conocía el paradero de Rivli, hablaba de que Rafah permanecería cerrado hasta el fin de la operación de búsqueda, para no atarse las manos a su éxito y entrar en colisión con Washington. Netanyahu se entrevistó este fin de semana con los dos enviados de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff y Jared Kushner. También mantuvo una reunión este domingo del gabinete de seguridad sobre la reapertura de Rafah. Allí escuchó la oposición de los sectores más radicales de su coalición.

Rafah es la única salida al mundo para los gazatíes. En medio de intensos y constantes bombardeos, más de 100.000 pagaron miles de dólares para cruzarla y abandonar la Franja en los primeros meses de invasión israelí. Hasta mayo de 2024, cuando las tropas israelíes tomaron la zona y se cerró esa vía de escape.

El pasado jueves, en Davos, en medio de diapositivas sobre una Gaza al estilo de Dubái en pocos años, se anunció su reapertura en ambas direcciones, en cumplimiento tardío del acuerdo de alto el fuego. Los socios más ultras de Netanyahu exigían que solo fuera de salida, para facilitar la limpieza étnica. Israel (que controlará quién lo cruza) pretende al final restringir el número de entradas para que sea inferior al de salidas, vaciando así Gaza poco a poco, según informó el viernes la agencia Reuters sobre la base de tres fuentes al tanto de la decisión.

A principios de mes, el presidente de EE UU aseguró que entraba en vigor la segunda y última fase del alto el fuego, en la que teóricamente ha de producirse la reconstrucción de la Franja, el desarme de Hamás, la retirada de las tropas israelíes y el despliegue de una fuerza multinacional.

Hamás ya había devuelto el pasado octubre a los últimos 20 rehenes con vida, en el canje que dio inicio a la tregua. En estos cuatro meses, ha aliviado a la población de Gaza, pero Israel sigue causando muertos a diario por bombardeos y disparos, controla más de la mitad del territorio y sigue limitando la entrada de ayuda humanitaria.