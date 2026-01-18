Ir al contenido
Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo |

EE UU mantuvo conversaciones con el ‘número dos’ del chavismo meses antes de la caída de Maduro | Los contactos entre la Administración Trump y Diosdado Cabello continuaron después de la detención del expresidente, según Reuters | Los funcionarios pidieron al ministro del Interior venezolano que no usara a los servicios de seguridad para atacar a la oposición

Funcionarios de la Administración Trump mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior venezolano y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, meses antes de la operación estadounidense para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y han estado en comunicación con él desde entonces, según reveló el sábado la agencia Reuters, citando a varias personas familiarizadas con el asunto. Los funcionarios exigieron a Cabello que no utilizara los servicios de seguridad ni a los militantes de su partido para atacar a la oposición del país. La comunicación con el número dos del chavismo se remonta a los primeros días de la actual Administración Trump, continuó en las semanas previas a la destitución de Maduro por parte de Estados Unidos y siguió también después de la operación.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro.

Diosdado Cabello, el hombre impredecible del nuevo poder en Venezuela

Ataque de EE UU a Venezuela

Diosdado Cabello, el hombre impredecible del nuevo poder en Venezuela

María MartínAlonso Moleiro

Una sombra recorre desde el pasado 3 de enero los despachos, cuarteles, embajadas y mentideros de Caracas. También los de Washington. Es la sombra de un hombre al que muchos temen y de quien depende que la nueva Venezuela no descarrile en un escenario de caos desatado por fuerzas armadas paralelas y lealtades heridas. Diosdado Cabello, el militar que encarna el ala más dura del chavismo, es la gran incógnita de esta etapa inédita en la que el régimen dialoga, como nunca antes, con Washington.

Puedes leer aquí la información completa

Para Venezuela e Irán, transición sin democracia

Lecturas internacionales

Para Venezuela e Irán, transición sin democracia

Lluís Bassets

No todas las transiciones conducen a la democracia. Muchas van de una dictadura a otra dictadura. Así sucedió en Irán en 1979. Allí, el shah Mohamed Reza Pahlevi, autócrata laico y corrupto protegido por Estados Unidos y amigo de Israel, fue sustituido por el ayatola Ruhollah Jomeini, otro autócrata, este religioso y al principio limpio de corrupción, pero enemigo jurado de Estados Unidos e Israel. Fue una transición accidentada y sangrienta, es decir, una revolución, que engendró un régimen peor que el derrocado. Pero ahora Irán se enfrenta a otra transición de signo contrario, con la pavorosa duda de si conducirá a una guerra civil, otra dictadura siniestra como las precedentes o al régimen pluralista y democrático que merecen y quieren los iraníes.

Puedes leer aquí la columna completa

Buenos días. Arrancamos la narración en directo de las últimas noticias de Venezuela tras la detención del expresidente Nicolás Maduro en un ataque de EE UU, en este domingo 18 de enero. 

Diosdado Cabello, el hombre impredecible del nuevo poder en Venezuela

María Martín / Alonso Moleiro | Bogotá / Caracas
Nicolás Maduro y Álex Saab.

Delcy Rodríguez aparta de su gabinete a Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro

Florantonia Singer | Caracas

Últimas noticias

