Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo |
EE UU mantuvo conversaciones con el ‘número dos’ del chavismo meses antes de la caída de Maduro | Los contactos entre la Administración Trump y Diosdado Cabello continuaron después de la detención del expresidente, según Reuters | Los funcionarios pidieron al ministro del Interior venezolano que no usara a los servicios de seguridad para atacar a la oposición
Funcionarios de la Administración Trump mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior venezolano y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, meses antes de la operación estadounidense para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y han estado en comunicación con él desde entonces, según reveló el sábado la agencia Reuters, citando a varias personas familiarizadas con el asunto. Los funcionarios exigieron a Cabello que no utilizara los servicios de seguridad ni a los militantes de su partido para atacar a la oposición del país. La comunicación con el número dos del chavismo se remonta a los primeros días de la actual Administración Trump, continuó en las semanas previas a la destitución de Maduro por parte de Estados Unidos y siguió también después de la operación.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Una sombra recorre desde el pasado 3 de enero los despachos, cuarteles, embajadas y mentideros de Caracas. También los de Washington. Es la sombra de un hombre al que muchos temen y de quien depende que la nueva Venezuela no descarrile en un escenario de caos desatado por fuerzas armadas paralelas y lealtades heridas. Diosdado Cabello, el militar que encarna el ala más dura del chavismo, es la gran incógnita de esta etapa inédita en la que el régimen dialoga, como nunca antes, con Washington.
No todas las transiciones conducen a la democracia. Muchas van de una dictadura a otra dictadura. Así sucedió en Irán en 1979. Allí, el shah Mohamed Reza Pahlevi, autócrata laico y corrupto protegido por Estados Unidos y amigo de Israel, fue sustituido por el ayatola Ruhollah Jomeini, otro autócrata, este religioso y al principio limpio de corrupción, pero enemigo jurado de Estados Unidos e Israel. Fue una transición accidentada y sangrienta, es decir, una revolución, que engendró un régimen peor que el derrocado. Pero ahora Irán se enfrenta a otra transición de signo contrario, con la pavorosa duda de si conducirá a una guerra civil, otra dictadura siniestra como las precedentes o al régimen pluralista y democrático que merecen y quieren los iraníes.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de las últimas noticias de Venezuela tras la detención del expresidente Nicolás Maduro en un ataque de EE UU, en este domingo 18 de enero.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.