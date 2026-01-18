Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo

EE UU mantuvo conversaciones con el ‘número dos’ del chavismo meses antes de la caída de Maduro | Los contactos entre la Administración Trump y Diosdado Cabello continuaron después de la detención del expresidente, según Reuters | Los funcionarios pidieron al ministro del Interior venezolano que no usara a los servicios de seguridad para atacar a la oposición

Funcionarios de la Administración Trump mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior venezolano y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, meses antes de la operación estadounidense para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y han estado en comunicación con él desde entonces, según reveló el sábado la agencia Reuters, citando a varias personas familiarizadas con el asunto. Los funcionarios exigieron a Cabello que no utilizara los servicios de seguridad ni a los militantes de su partido para atacar a la oposición del país. La comunicación con el número dos del chavismo se remonta a los primeros días de la actual Administración Trump, continuó en las semanas previas a la destitución de Maduro por parte de Estados Unidos y siguió también después de la operación.

