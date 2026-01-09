Rubio y Rutte dialogan sobre la seguridad en el Ártico en medio de la polémica con Groenlandia

JD Vance advirtió también de que si Europa “no se toma en serio la seguridad de ese territorio” EE UU “tendrá que tomar medidas al respecto”

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dialogaron este viernes sobre la seguridad en el Ártico y su relevancia para la Alianza, tras las declaraciones de Washington sobre la posibilidad de hacerse con el control de Groenlandia por la fuerza.

En una llamada telefónica, Rubio y Rutte trataron sobre “la importancia de la seguridad en el Ártico para todos los aliados de la OTAN”, afirmó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un breve comunicado.

Ambos también abordaron “los esfuerzos que Estados Unidos está liderando para lograr una solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania”, indica la nota.

La conversación entre el jefe de la diplomacia estadounidense y el líder del bloque trasatlántico se produce en medio de la polémica internacional ante la intención del presidente Donald Trump de hacerse con Groenlandia sin descartar una acción militar, con lo que ello podría significar para el futuro de la Alianza.

Trump ha insistido en que la isla, un territorio autónomo de Dinamarca, también miembro de la OTAN, es esencial para la seguridad nacional de EE.UU.

Varios miembros de su Gobierno, entre ellos el subjefe de Gabinete, Stephen Miller, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaron esta semana la posibilidad de enviar a las fuerzas armadas para anexionar la isla, que ha rechazado estas intenciones y manifestado que el país “no está en venta” ante la alternativa de una compra de ese territorio por parte de EE.UU.

Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones en la posibilidad de tomar el control de Groenlandia y ahora el asunto vuelve a estar en el foco después de la captura en Caracas del depuesto presidente venezolano Maduro y de que Washington afirmara que gobernará Venezuela.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, trató este jueves de rebajar la posibilidad de que Washington use la fuerza para tratar de anexionar a la isla, aunque advirtió de que si Europa “no se toma en serio la seguridad de ese territorio” su país “tendrá que tomar medidas al respecto”.

Rubio ha anunciado que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia.