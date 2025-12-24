Una explosión mata a tres personas en Moscú junto al lugar donde el lunes fue asesinado un general

Dos eran policías que han fallecido cuando se acercaban a un hombre sospechoso a 300 metros del lugar donde murió Fanil Sarvarov

Dos agentes de la policía de tráfico rusa han muerto esta madrugada en Moscú al explotar un artefacto explosivo cuando se acercaban a una persona sospechosa a unos 300 metros del lugar donde este lunes fue asesinado el general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. La identidad de ese sospechoso, que también ha fallecido, no ha sido revelada.

El suceso ha ocurrido alrededor de la 1.30 de la mañana (las 23.30 del martes en horario peninsular español) en la calle Elétskaya, en el barrio Oréjovo-Borísovo del sur de la capital rusa. Esta vía cruza con la calle Yasenevaya, muy cerca del lugar donde explotó el coche del comandante Sarvarov, el tercer general ruso asesinado en el último año.

El Comité de Investigación ruso ha informado de que los agentes se acercaron al sospechoso cuando este merodeaba cerca de un coche patrulla estacionado en un aparcamiento. Sin embargo, dos canales de Telegram próximos a las fuerzas de seguridad rusas, Mash y 112, han contado una versión ligeramente distinta: su superior les había ordenado detenerle, pero en el momento que se aproximaron en su vehículo al hombre este les lanzó el artefacto explosivo a través de la ventanilla.

Tanto estos canales como el medio Shot añaden que un vecino había visto minutos antes a un individuo con capucha y mascarilla quirúrgica observando el interior de los vehículos aparcados. Según otro canal vinculado a la policía, Baza, las fuerzas de seguridad hallaron un segundo artefacto sin explotar en la zona.

Los dos policías, de 24 y 25 años, resultaron gravemente heridos y fallecieron en el hospital al que fueron trasladados. El Comité de Investigación ruso ha abierto una causa penal por dos delitos, intento de asesinato de agentes de seguridad y tráfico de explosivos.

Según las fuentes de los canales Mash y 112, el sospechoso podría haber sido víctima de un chantaje por parte de estafadores profesionales. Estos habrían accedido a su cuenta en la administración electrónica rusa, Gosuslugi, y le habrían persuadido de participar en “una operación de sabotaje”. No obstante, no hay confirmación oficial de esta versión ni información sobre la identidad del supuesto atacante.

Ataques yihadistas

El último ataque contra la policía en Moscú tuvo lugar en agosto, cuando un miembro del Estado Islámico, Sheravgan Kundzhumov, lanzó botellas incendiarias dentro de varios vehículos e intentó atacar a los agentes con un cuchillo. Antes, en 2019 y 2021, fueron asesinados Ibragim Eldzharkiev, director del Centro de Lucha contra el Extremismo para Ingushetia, y Alexéi Novoseltsev, exsubdirector de la Dirección General de Seguridad Económica.

El suceso de este miércoles ha tenido lugar dos días después del atentado que segó la vida del general Fanil Sarvarov en el mismo barrio. La investigación continúa sin haber fijado todavía una versión oficial, aunque una de las principales vías de la pesquisa es la autoría de los servicios secretos ucranios.