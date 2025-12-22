La Flotilla Global Sumud anuncia un nuevo viaje a Gaza con 100 barcos y más de 3.000 participantes

Veleros que participaron en la flotilla luego asaltada por Israel en la madrugada del 2 de octubre zarpaban de la isla griega de Koufonisi rumbo a Gaza, el pasado 26 de septiembre.

La organización prepara para la primavera de 2026 lo que define como “la mayor acción civil por vía marítima para Palestina hasta la fecha”

La Flotilla Global Sumud (GSF) ha anunciado este lunes que en la primavera de 2026 volverá a surcar las aguas del Mediterráneo rumbo a Gaza en lo que un comunicado de la organización describe como “la mayor acción civil coordinada por vía marítima para Palestina hasta la fecha”. Según la nota, difundida en sus perfiles de redes sociales, un centenar de barcos cargados con ayuda humanitaria y más de 3.000 participantes procedentes de más de 100 países participarán en la iniciativa.

La anterior flotilla rumbo a la Franja fue interceptada por Israel en la madrugada del 1 al 2 de octubre. Más de 40 barcos fueron asaltados por militares israelíes en aguas internacionales y sus 473 tripulantes conducidos primero al puerto de Ashdod, en el sur de Israel, y de allí a la prisión de Ketziot, en el desierto del Neguev. Posteriormente, fueron deportados a sus respectivos países. Los activistas arrestados “de forma ilegal”, según denunciaron, describieron tratos vejatorios, maltrato verbal e incluso físico.

La operación anunciada este lunes se plantea mucho más ambiciosa que el último y frustrado intento de arribar a las costas del territorio palestino ocupado. La Flotilla ha definido esta nueva iniciativa como una “expansión decisiva”, pues, según sus cálculos y las cifras que ha divulgado de barcos y de participantes, supondrá el doble de capacidad y afluencia que la anterior.

Protesta en Ciudad de México el 1 de octubre por la interceptación de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza. Anadolu (Anadolu via Getty Images)

Los objetivos de la organización también apuntan más alto para la próxima flotilla. El comunicado agrega que su fin no radicará ahora en la “simple entrega de ayuda humanitaria", sino en conseguir una “presencia civil sostenida y especializada” en los territorios palestinos ocupados para reconstruir “la infraestructura civil básica destruida por dos años de genocidio” en Gaza.

“Protección civil no armada”

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla aspiran incluso a establecer una “presencia de protección civil no armada”.

Los participantes en la iniciativa, reza el comunicado, “estarán altamente capacitados para trabajar junto a las comunidades palestinas, ayudando a disuadir la violencia, documentar las violaciones (de derechos humanos) y fortalecer los mecanismos locales de protección y rendición de cuentas, ante los continuos ataques del régimen israelí contra civiles e infraestructuras civiles”.

La organización aún no ha divulgado la lista de participantes, cuyos nombres se espera se anuncien en las próximas semanas. Sin embargo, la Flotilla sí ha adelantado que procederán de “casi todos los países” y que sus perfiles profesionales serán muy variados. En la flotilla interceptada el 2 de octubre, participaron conocidos activistas como la ecologista Greta Thunberg o Thiago Ávila.

La activista sueca Greta Thunberg, a su llegada al aeropuerto de Atenas, tras ser expulsada de Israel, el 6 de octubre. Louisa Gouliamaki (REUTERS)

El comunicado sí avanza que para esta “acción civil coordinada y no violenta” se contará con más de 1.000 trabajadores del sector sanitario a bordo de “buques equipados con medicamentos y equipos vitales” que buscarán coordinarse con el personal sanitario local y sobre el terreno.

“La misión busca reforzar la atención de emergencia y estabilizar un sistema de salud devastado por el asedio y los continuos bombardeos”, se ha referido al respecto la Global Sumud Flotilla en su texto.

Después de que Israel interceptara entre el 1 y el 2 de octubre los más de 40 barcos de la primera iniciativa de octubre, una semana después, la Marina israelí interceptó y confiscó de nuevo una segunda flotilla, bautizada como Libertad-Thousand Madleens, formada por nueve embarcaciones.

Captura de imagen de un vídeo de las cámaras del velero 'Gaza Sunbirds', que muestra a los militares israelíes abordando el barco, que participó en la segunda flotilla del mes de octubre rumbo a Gaza. Freedom Flotilla Coalition

En esa segunda flotilla del mes de octubre, las autoridades israelíes arrestaron a alrededor de 145 activistas que se encontraban a bordo y siguieron el mismo esquema que con los activistas de la iniciativa anterior. Los miembros de la flotilla detenidos —incluidos algunos periodistas que los acompañaban—fueron conducidos a prisión y luego deportados a sus países de origen a lo largo de las semanas que siguieron a su arresto en aguas internacionales por parte de la Marina israelí.

En junio, Israel había abordado, también en aguas internacionales, una primera flotilla, la que viajaba en el barco Madleen, con 12 activistas a bordo, que también fueron arrestados y expulsados a sus países.