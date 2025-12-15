Las estrategias de seguridad de Trump y Putin, entre la brutalidad y la hipocresía

Los documentos reflejan las aspiraciones de liderazgo de los dos mandatarios, así como su deseo de mantener o recuperar un poder que ambos perciben amenazado

Las estrategias de Seguridad de Estados Unidos y de Rusia son las tarjetas de visita con las que Donald Trump y Vladímir Putin se presentan al mundo como líderes y difieren en su estilo: la primera, recién publicada, es directa e incluso brutal; la segunda, difundida en 2021 y más concretada en marzo de 2023 en el “concepto de política exterior” (CPE) de la Federación Rusa, es hipócrita y alambicada.

Estos documentos, que amalgaman visiones, intenciones y autopropaganda, solo pueden valorarse con rigor en el contexto de las realidades externas que interpretan. No obstante, la comparación de los textos en sí mismos ayuda a comprender mejor a los herederos de las dos superpotencias de la Guerra Fría.

Las estrategias mencionadas reflejan las aspiraciones al liderazgo mundial de Trump y Putin, y también su deseo de mantener o recuperar un poder que ambos perciben como amenazado. En el caso de Trump, la amenaza se atribuye principalmente a causas internas, a saber, a la política de sus antecesores y las élites estadounidenses tras el fin de la Guerra Fría, y consiste, según la lógica del líder norteamericano, en haber asumido grandes responsabilidades y compromisos de ayuda económica, humanitaria y defensa de la democracia en todo el mundo de forma gravosa, indiscriminada e insostenible.

Putin, por su parte, atribuye la amenaza para la seguridad de su país a las políticas occidentales contrarias a los intereses nacionales de Rusia, tal como él los percibe, y entre los que se incluye el sometimiento de Ucrania. “Los Estados Unidos de América y sus satélites utilizaron las medidas de la Federación Rusa para proteger sus intereses vitales en dirección a Ucrania como pretexto para intensificar su política antirrusa de muchos años y desataron un nuevo tipo de guerra híbrida”, señala el CPE.

Con la expresión “intereses vitales en dirección a Ucrania”, Moscú se refiere a la guerra de anexión contra su vecino occidental, la contienda que vulnera múltiples acuerdos y tratados firmados por Putin y su antecesor, Boris Yeltsin, durante décadas. Esto no impide a Rusia afirmar que su política exterior “tiene un carácter pacífico, abierto, previsible, consecuente y pragmático, y está basada en el respeto a los principios y normas reconocidos del derecho internacional”.

En 2022, tras el inicio de la guerra a gran escala contra Ucrania, Moscú estableció tres criterios en su política exterior frente a organizaciones o Estados, según estos respondan al rumbo del Kremlin con una actitud “constructiva”, ”neutral” o bien “hostil”. En la categoría de “hostil”, las autoridades rusas han registrado un total de 47 países (incluyendo Estados Unidos y sus aliados en la OTAN).

El factor preventivo es fundamental en la forma de razonar de Putin, que acusa a los países occidentales de estar en contra de su política “multidimensional” por seguir interesados en mantener sus privilegios en un viejo orden injusto y colonial, del que Rusia se autoexcluye.

Contra la Unión Europea

Ambas estrategias apuntan contra la Unión Europea como sujeto supranacional y apoyan la soberanía de los Estados miembros cuyas posiciones negociadoras son más débiles que las de las instituciones comunitarias. El CPE se refiere a la “región europea” como parte del continente euroasiático, que es la plataforma geopolítica donde Moscú reivindica una “posición especial como Estado-Civilización autónomo”. Para ello, Rusia alega su “experiencia de más de mil años como Estado independiente” y se define como “una vasta potencia euroasiática y euro pacífica” que “ha unido al pueblo ruso y a otros pueblos” en una “comunidad cultural y de civilización”.

Cuando los Estados de la “región europea” comprendan la “falta de alternativas a la coexistencia pacífica y la cooperación con Rusia”, practiquen una “política exterior más independiente” y una “política de buena vecindad con Rusia”, podrán sentirse más seguros, gozar de un mayor bienestar y “encontrar un puesto digno en la Gran Asociación Euroasiática (proyecto de amplia integración estratégica propuesto por Putin en 2015) y el mundo multipolar”, afirma el CPE ruso.

Trump no puede referirse a una historia milenaria, pero se atreve a afirmar que “en la historia (de Estados Unidos) no hubo ninguna administración (excepto la suya) que lograra un cambio tan radical en tan poco tiempo”. La palabra “Euroasia” o “euroasiático”, repetida 24 veces en el CPE ruso, solo aparece una vez en la estrategia norteamericana, donde en cambio, se repite 22 veces la palabra “hemisferio” (occidental), para referirse a la zona donde Trump invoca la doctrina Monroe, por ser James Monroe el presidente que en 1823 declaró el hemisferio occidental como zona de intereses específicos de Estados Unidos.

Putin no menciona de forma explícita la doctrina Brezhnev, pero su manera de definir los intereses territoriales de Rusia indica la persistencia de ese concepto formulado por el dirigente soviético Leonid Brezhnev en 1968, que atribuía a los países del bloque socialista del Pacto de Varsovia una soberanía limitada, y servía para justificar las intervenciones militares en ellos, en caso de cuestionamiento de su rumbo prosoviético.

Trump acusa a la UE de socavar la economía europea con excesivas regulaciones, pero advierte que el problema europeo va más allá de la economía y afecta a las libertades políticas y de expresión, la emigración y la “pérdida de las identidades nacionales y la autoconfianza”. Esa “falta de confianza”, según la argumentación norteamericana, se evidencia en la relación de la UE con Rusia y su actitud en la guerra contra Ucrania. Trump reacciona al enfrentamiento de los europeos con Rusia diluyendo su papel de aliado en instituciones como la OTAN y posicionándose como árbitro entre Europa y Moscú.

Rusia, según su CPE, considera que su relación con Estados Unidos tiene un carácter “combinado” por ser este país “uno de los centros soberanos más influyentes en el desarrollo mundial” y, al mismo tiempo, el “principal inspirador y organizador y ejecutor de la agresiva política antirrusa del Occidente Colectivo”, y la “fuente de los principales riesgos para la seguridad de la Federación Rusa y la comunidad internacional”. Sobre estos dos pilares, de admiración y temor, Putin juega hoy al equilibrio con Trump, apoyándose en uno o en otro, según la ocasión.