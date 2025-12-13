La Iglesia anglicana planta cara a la ultraderecha británica

Son 43 segundos en TikTok, pero con la fuerza de un mensaje que puede ridiculizar de un plumazo las exageraciones de la ultraderecha. El mismo día en que el líder extremista británico Tommy Robinson (cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon) ha convocado a sus seguidores en el centro de Londres, cerca del Parlamento británico, para participar en una ceremonia de oraciones y villancicos, la Iglesia anglicana de Inglaterra ha plantado cara a las afirmaciones que repiten sin cesar Robinson y los suyos: que la Navidad está siendo “cancelada” por culpa de la migración masiva.

“Cada año escuchamos historias que dicen que la Navidad ha sido cancelada. O que la alegría de la Navidad está bajo amenaza. La verdad, no sabemos de qué hablan. Porque en cada iglesia, en cada parroquia, en cada catedral, en cada rincón de nuestro país, encontrarás historias de amor, alegría y esperanza. Claro que podemos celebrar la Navidad”, dicen de modo sucesivo una serie de personas representativas de la diversidad anglicana, una iglesia que siempre ha sido unos pasos más progresista y tolerante que otras denominaciones del orbe cristiano. Un chaval joven, una sacerdote con su bebé a cuestas, un obispo, un agricultor o un cura negro; junto a otra sacerdote negra y varias ministras de la iglesia más. “Es Navidad y nos pertenece a todos. Todo el mundo está invitado”, dicen.

Robinson, que al parecer cayó del caballo como San Pablo en una de sus últimas estancias en prisión y se convirtió al cristianismo, se ha empeñado en insistir que el evento de este sábado no persigue ningún objetivo político. Pero el correo que envía a sus seguidores contiene los elementos de agitación que la ultraderecha esgrime en el Reino Unido desde hace años. “Esto no es solo un concierto. Es una demostración en defensa de nuestros valores, un faro de esperanza entre el caos de la migración masiva y de la erosión cultural que amenaza nuestro modo de vida (…) Es la afirmación de que el Reino Unido pertenece a los británicos, y de que nuestra herencia cristiana no será silenciada”, asegura.

Hay un malestar creciente en el seno de la Iglesia Anglicana frente a lo que muchos de sus miembros perciben ya como un intento grotesco de apropiación de la religión por parte del nacionalismo extremista inglés. “Cualquier intento de explotar el cristianismo con una agenda política particular o con una ideología debe ser visto con mucha sospecha. La extrema derecha siempre ha buscado envolverse en banderas o símbolos que nos pertenecen a todos. Ahora pretenden hacerlo con la Navidad, y tenemos que resistirnos”, ha escrito Arun Arora, obispo de Kirkstall y responsable anglicano de Justicia Racial.

El obispo de Edmonton, Anderson Jeremiah, ha escrito a varias de sus parroquias para animarlas a buscar la diversidad en sus congregaciones, en un momento en que figuras “divisivas” alientan la “premisa falsa y tóxica de que la identidad británica es lo mismo que la identidad cristiana y que la identidad blanca europea”. El obispo recuerda a todos los feligreses del Caribe, de Nigeria, de Ghana, de India o de Filipinas que han enriquecido en los últimos años a la comunidad anglicana.