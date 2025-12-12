Irán detiene de nuevo a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi
La activista por los derechos humanos y de las mujeres, galardonada en 2023, se encontraba en libertad condicional
La premio Nobel de la Paz de 2023, la iraní Narges Mohammadi, ha sido detenida este viernes “de forma violenta” durante un homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos que falleció la pasada semana, ha anunciado en la red social X la fundación que lleva su nombre, que asegura haber recibido “información creíble” sobre el arresto.
La Fundación menciona también que otros activistas iraníes por los derechos humanos han sido detenidos por fuerzas de seguridad del país durante la ceremonia por Alikordi, un conocido abogado que fue encontrado muerto en su oficina de Teherán hace una semana.
La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma permanente salir del país. También que no le emiten un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace 11 años, y que viven exiliados en Francia.
Mohammadi salió de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por sus problemas de salud. La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y encarcelada por última vez en 2021.
A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, entre ellos la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico obligatorio,
El Comité Nobel noruego le concedió en 2023 el galardón “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
- La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
- Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
- Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
- Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso