Irán detiene de nuevo a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

La premio Nobel de la Paz 2023, en una imagen de 2007 en Teherán.

La activista por los derechos humanos y de las mujeres, galardonada en 2023, se encontraba en libertad condicional

La premio Nobel de la Paz de 2023, la iraní Narges Mohammadi, ha sido detenida este viernes “de forma violenta” durante un homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos que falleció la pasada semana, ha anunciado en la red social X la fundación que lleva su nombre, que asegura haber recibido “información creíble” sobre el arresto.

La Fundación menciona también que otros activistas iraníes por los derechos humanos han sido detenidos por fuerzas de seguridad del país durante la ceremonia por Alikordi, un conocido abogado que fue encontrado muerto en su oficina de Teherán hace una semana.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma permanente salir del país. También que no le emiten un pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace 11 años, y que viven exiliados en Francia.

Mohammadi salió de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por sus problemas de salud. La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, entre ellos la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico obligatorio,

El Comité Nobel noruego le concedió en 2023 el galardón “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.