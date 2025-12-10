La líder opositora María Corina Machado logra salir de Venezuela: “Estaré en Oslo, estoy de camino”

La política venezolana, Nobel de la Paz de este año, no asistirá este miércoles sin embargo a la ceremonia de entrega del galardón en la capital noruega. “Ella está a salvo y estará con nosotros”, informa el instituto que concede el premio

La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz de este año, ha logrado salir de Venezuela para viajar hacia Oslo, la capital noruega, aunque no podrá acudir a la ceremonia de entrega del premio, que se celebrará este miércoles en el Ayuntamiento de la ciudad, según ha informado el Instituto Nobel noruego. “Ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro”, ha comunicado la organización en una breve nota. “Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”. “Estaré en Oslo, estoy en camino”, ha dicho Machado en una conversación telefónica con el secretario del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, difundida por la organización.

La posible llegada de Machado a Noruega ha causado una enorme expectación dentro y fuera de Venezuela. En un inicio, se esperaba que la dirigente opositora de 58 años apareciera por primera vez en Noruega en la tradicional rueda de prensa que precede a la ceremonia de entrega, prevista para el martes a la una de la tarde (hora local y de la España peninsular, ocho de la mañana en Venezuela). El encuentro con los medios de comunicación fue pospuesto y después cancelado definitivamente por los organizadores.

“La propia María Corina Machado ha afirmado en entrevistas a medios lo desafiante que será su viaje a Oslo. Por eso, en este punto no podemos dar ninguna información sobre cuándo ni cómo va a llegar a la ceremonia del premio Nobel de la Paz”, informó Erik Aasheim, portavoz del Instituto del Nobel, que adelantó hace un par de semanas la intención de la líder opositora de viajar al país escandinavo para recoger el premio.

El Instituto Nobel noruego informó a primera hora del miércoles de que la opositora no estaría en la gala en Oslo. “Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”, agregó el director del Instituto Nobel. Ana Corina Sosa, la hija de Machado, será quien recoja el premio en su honor: una medalla y un diploma. Tradicionalmente, después de que el Comité Noruego del Nobel expone las razones por las que concede el premio durante la ceremonia, la persona ganadora o alguien en su representación pronuncia un discurso, conocido tradicionalmente como la conferencia Nobel.

“Simplemente vive bajo la amenaza de muerte del régimen”, señaló el director del Instituto noruego sobre las dificultades logísticas para poder contar con la presencia de Machado. “Esa amenaza también se aplica cuando está fuera del país, tanto por parte del régimen como de los amigos del régimen en todo el mundo”, agregó Harpviken. El equipo de Machado aún no ha dado a conocer las razones por las que no podrá estar presente ni información sobre donde se encuentra la líder opositora. “Es una pena, siempre es mejor cuando el ganador del Nobel está presente”, lamentó el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en declaraciones a la prensa de su país.

La política conservadora ha estado en paradero desconocido desde agosto de 2024, apenas unas semanas después de que se celebraran las elecciones presidenciales en Venezuela del año pasado, en las que Nicolás Maduro se declaró ganador, pese a las acusaciones de fraude y al recuento que presentó la oposición y que favorecía al exdiplomático Edmundo González por amplio margen. Machado, la figura más visible de la disidencia al régimen chavista, se había impuesto en las primarias de la oposición con un 93% de las preferencias, pero fue inhabilitada por las autoridades electorales para participar y se volcó en apoyar la candidatura de González.

El Instituto Nobel noruego anunció el premio para Machado el pasado 10 de octubre, en pleno pico de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en aguas del Caribe. Desde entonces se ha barajado la posibilidad de que la líder opositora salga del país, así como sus implicaciones políticas.

En paralelo a la ceremonia formal de entrega, se espera también que los cientos de venezolanos que han hecho el viaje puedan seguir el acto en una plaza contigua al Centro Nobel de la Paz y a unos metros del Ayuntamiento de Oslo. La tradicional procesión de las antorchas y un banquete encabezado por altos cargos del Gobierno, el poder judicial y la monarquía de Noruega son otras actividades programadas para este miércoles.

Cuatro presidentes latinoamericanos han sido invitados por la líder opositora venezolana. José Raúl Mulino, de Panamá, llegó el lunes a la capital noruega. El martes aterrizaron el controvertido Javier Milei, de Argentina, y Santiago Peña, de Paraguay. Se espera que el último en sumarse, este mismo miércoles, sea Daniel Noboa, de Ecuador.