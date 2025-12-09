El misterio sobre la presencia de María Corina Machado en los Nobel se mantiene horas antes de la entrega del premio en Oslo

El instituto noruego cancela la rueda de prensa de la líder opositora venezolana y dice que no puede dar “ninguna información” sobre su paradero ni si podrá acudir a la ceremonia del miércoles

Los ojos del mundo están puestos en María Corina Machado. La entrega del premio Nobel de la Paz de este año ha estado cargada de enormes expectativas, incertidumbre y cierta dosis de dramatismo ante la posibilidad de que la líder venezolana acuda a la ceremonia oficial que se celebrará este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo. El Instituto Nobel noruego ha anunciado la cancelación de la rueda de prensa que iba a celebrarse este martes con la dirigente de 58 años, el primer acto oficial de una larga lista de eventos protocolarios previstos para las celebraciones de esta semana y la que se suponía que iba a ser su primera aparición pública desde que decidió continuar con su lucha política desde la clandestinidad en agosto del año pasado.

“En este punto, no podemos dar ninguna información sobre cuándo ni cómo va a llegar a la ceremonia del premio Nobel de la Paz”, ha informado Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel a los medios acreditados para la rueda de prensa. “La propia María Corina Machado ha afirmado en entrevistas a medios lo desafiante que será su viaje a Oslo”, ha agregado.

La conferencia de prensa estaba prevista para la una de la tarde (hora local y de la España peninsular, seis de la mañana en Caracas) en la sede del Instituto Nobel de la Paz, en el centro de la capital noruega. Minutos antes de las nueve y media de la mañana, los organizadores enviaron un mensaje urgente a los periodistas que iban a cubrirla para informarles de que iba a aplazarse y de que se iba a dar a conocer el nuevo horario con dos horas de antelación. Pero durante horas no hubo noticias.

Enorme expectación

La posible llegada de Machado a Noruega ha provocado una enorme expectación dentro y fuera de Venezuela. El círculo familiar más próximo de la Nobel venezolana comenzó a llegar a Oslo desde la tarde del lunes, entre ellos su madre, Corina Parisca, y sus hijos. También han aterrizado invitados de honor de la opositora venezolana, como el presidente panameño, José Raúl Mulino. El equipo de la dirigente ha anunciado también que espera que se sumen a la comitiva otros mandatarios, como el ultraconservador Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador, y Santiago Peña, de Paraguay.

El paradero de la galardonada de este año, sin embargo, sigue siendo una incógnita. Fuentes cercanas a Machado y de la oposición venezolana en el exilio se han limitado a decir que están a la espera de tener noticias de la dirigente, pero han sido extremadamente cuidadosos en los últimos días para no revelar detalles que puedan poner en riesgo la seguridad de la líder opositora.

La posible llegada de Machado también ha provocado reacciones dentro del chavismo. “La vamos a extrañar”, dijo irónicamente Diosdado Cabello, ministro del Interior, en uno de sus últimos programas, donde difundió datos sobre la supuesta salida de su adversaria política.