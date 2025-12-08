“¿Se sabe algo de María Corina?”: la expectativa sobre la presencia de la líder venezolana en Oslo crece ante la entrega del Nobel de la Paz

El círculo político y familiar más próximo de la dirigente se encuentra en la capital noruega a la espera de que acuda como dijo que era su intención

“¿Se sabe algo de María Corina?“. Esa es la pregunta que acapara la atención entre los venezolanos y los periodistas que han comenzado a llegar a Oslo antes de que se celebre este miércoles la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. La dirigente, de 58 años, símbolo de la disidencia y la oposición frente al chavismo, adelantó hace un par de semanas que su intención es recibir el reconocimiento de forma presencial, al igual que el Instituto Noruego del Nobel, que ha seguido con los preparativos bajo el supuesto de que Machado estará en el país nórdico para participar en todas las actividades previstas para esta semana, entre ellas una conferencia de prensa agendada para este martes.

A solo unas horas de que se comiencen los actos oficiales, la llegada de la dirigente opositora es, sin embargo, una incógnita. De producirse, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto del año pasado, cuando decidió continuar con su labor política desde la clandestinidad tras la crisis poselectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. “Yo creo que sí [la vamos a ver], pero no te lo aseguro todavía”, ha declarado Corina Parisca, la madre de la Nobel venezolana, a la periodista Andreina Flores, al llegar al aeropuerto de la capital noruega. Parisca, que ha afirmado que tiene más de un año sin ver a su hija, ha agregado que sería un “milagro” si logra salir de Venezuela.

Ana Corina Sosa, hija de la exdiputada venezolana, ya se encuentra también en Oslo, así como otros invitados de honor de Machado, como el presidente panameño, José Raúl Mulino. “Les reiteré el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano”, ha escrito el mandatario centroamericano tras reunirse con familiares de la galardonada, parte de un goteo permanente de venezolanos en la diáspora que han recorrido miles de kilómetros para darse cita en un momento que consideran histórico. “Los panameños sabemos lo que es enfrentar momentos duros, lo vivimos en el 89″, ha agregado.

Ana Corina Sosa (centro), hija de María Corina Machado, llega al Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 8 de diciembre. LISE ASERUD (EFE)

Mulino se refiere a la invasión de Estados Unidos a territorio panameño que acabó con la rendición del dictador Manuel Noriega a finales de la década de 1980. El Nobel de la Paz a Machado se anunció el pasado 10 de octubre, en pleno pico de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en aguas del Caribe limítrofes con Venezuela.

El misterio sobre la llegada de la opositora a Noruega ha entrado como una variable más en algunos análisis sobre los amagos que ha lanzado la Casa Blanca sobre una posible intervención estadounidense contra Maduro, como ha insinuado Trump en numerosas ocasiones. También anticipa nuevas incógnitas, como la posibilidad de que la dirigente, constantemente en la diana del chavismo, pueda regresar a su país o si continuará su lucha, al menos de momento, desde el exilio. “Está a punto de tomar la decisión política más importante de su vida”, escribió Ryan Dubé para The Wall Street Journal.

El número dos del chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello, lleva semanas asegurando que María Corina Machado ya habría tomado esa decisión y que habría abandonado el país. “La vamos a extrañar”, dijo irónicamente en uno de sus últimos programas donde difundió datos sobre su supuesta salida. “El equipo está instalado desde hace días en Noruega. Y aunque la maquinaria mediática anda con el cuento de que nadie sabe dónde está, la realidad es menos poética. La mujer dejó el pelero con la misma elegancia con la que Edmundo González gestionó su salida exprés del país. Nada de desaparición ni drama, pura logística de manual y aviones que viajan en silencio con inmunidad diplomática”, reveló Cabello la semana pasada.

El chavismo ha especulado sobre la disminución de sus mensajes en redes sociales e incluso sobre la ropa que llevaba puesta en el último video, en el que lanzó su Manifiesto de Libertad. Al aparecer con una chaqueta oscura, Cabello aseguró que ya estaría usando ropa de invierno, porque estaría en otro país.

El entorno de Machado ha sido perseguido cuerpo a cuerpo, al punto que más de un centenar de los colaboradores de su partido, Vente Venezuela, ha sido apresado por los servicios de inteligencia del chavismo. Esa persecución llevó a la dirigente a esconderse en la clandestinidad y reducir a casi cero los contactos presenciales con su equipo. Cabello también ha difundido la tesis de que Machado se ha mantenido oculta en la embajada de Estados Unidos, ubicada en la urbanización Valle Arriba de Caracas, que está sin personal diplomático desde 2019, y en torno a la cual el chavismo ha desplegado sus fuerzas policiales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, saluda a la madre de María Corina Machado en Oslo. @JoseRaulMulino (EFE)

“Estamos trabajando, haciendo todo, para que cuando llegue el día podamos encontrarnos en Noruega”, declaró Machado la semana pasada a la cadena noruega NRK. El portavoz del Instituto Noruego del Nobel, Erik Aasheim, declaró a la Agencia Efe que habían tenido comunicación con ella el viernes por la noche y que les había ratificado que su intención era recoger el premio en persona. Fuentes de la organización, de la oposición venezolana en el exilio y del entorno de Machado han dicho en los últimos días que la viabilidad de la llegada de Machado se analiza un día a la vez y manejan cada detalle con extremo sigilo para no poner en riesgo la seguridad de la Nobel.

La ceremonia de entrega está prevista para el miércoles a la una de la tarde (hora local y de la España peninsular, ocho de la mañana de Caracas) en el Ayuntamiento de Oslo. A las 17.45 comenzará la tradicional procesión de las antorchas, una marcha que se realiza cada año en honor a los galardonados y que parte del Centro Nobel de la Paz para concluir frente al balcón de la suite en la que se hospeda la persona reconocida con el premio. A las siete de la noche se celebrará un banquete de honor con 200 invitados, encabezados por altos representantes del Gobierno y de la corona noruega. El jueves, Machado está invitada a reunirse con miembros del Parlamento y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, en el Storting, el órgano legislativo del país nórdico. El gran pendiente por confirmar es la asistencia de la protagonista del premio de este año.