El Instituto Nobel afirma que María Corina Machado estará en Oslo para recoger el Nobel de la Paz

La galardonada, que lleva un año en la clandestinidad, confirmó su presencia durante una conversación el viernes con los organizadores

El Instituto Nobel de Noruega, que otorga anualmente este importante reconocimiento internacional, ha informado este sábado que la dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, les confirmó el viernes que asistirá personalmente a la ceremonia de entrega del premio con el cual fue distinguida. El evento tendrá lugar el miércoles 10 en Oslo, la capital noruega. “Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo”, afirmó el responsable de comunicaciones del Instituto Nobel, Erik Aasheim. El funcionario declinó ofrecer mayores detalles sobre la llegada de Machado, que vive en la clandestinidad, a Noruega.

Hoy en día, la ubicación de María Corina Machado sigue siendo un misterio. Nadie alcanza a figurarse cómo podrá Machado estar presente en Oslo, si está en la clandestinidad en Venezuela. Mientras las tensiones políticas y diplomáticas de los Estados Unidos siguen aumentando con un gran despliegue militar, el régimen chavista ha endurecido la vigilancia en las calles y el control de las fronteras y aeropuertos en Venezuela.

A la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz en Oslo han confirmado su asistencia los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; y Paraguay, Santiago Peña.

Machado fue distinguida con el galardón el pasado 10 de octubre. El Instituto Nobel emitió un comunicado en el cual reconoce sus “incansables esfuerzos para promover los derechos y libertades en Venezuela”, y favorecer “una transición justa y pacífica a la democracia”.

Luego de las fallidas elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando el actual presidente, Nicolás Maduro, se atribuyó la victoria electoral sin mostrar las actas de votación, el régimen chavista denunció la existencia de una conspiración para fomentar el caos y desconocer a las instituciones venezolanas. Comenzó entonces un duro e inédito proceso represivo en el país.

Edmundo González Urrutia, el candidato de las fuerzas democráticas que se había proclamado ganador, tuvo que salir del país al exilio. Machado, la dirigente más popular del país, que no pudo participar en aquella consulta como candidata, y que llevó adelante el peso de la campaña electoral de González Urrutia, pasó a la clandestinidad para dar continuidad a la lucha política contra el régimen de Maduro.

El paradero de Machado es hoy totalmente desconocido, aunque la gran mayoría de los venezolanos tiene la certeza de que sigue en Venezuela. Desde su escondite, Machado ha venido emitiendo, periódicamente, pronunciamientos en los cuales ha informado a sus seguidores sobre sus gestiones para retomar la democracia en Venezuela a la democracia y acorralar al régimen de Maduro.

Diosdado Cabello, ministro del Interior y de Justicia, número dos del régimen chavista, afirmó hace algunas semanas en su programa de televisión, que Machado estaría escondida en las adyacencias de la embajada de los Estados Unidos en Caracas.

Además, han sido invitados a la ceremonia de Oslo la afamada pianista venezolana Gabriela Montero y el artista, cantante y compositor Danny Ocean.