Más de 50 heridos tras una explosión en la mezquita de un colegio en Indonesia

Agentes de la policía forense recogen pruebas en la zona de Kelapa Gading (Yakarta, Indonesia) tras una explosión en una mezquita de un complejo escolar, este viernes.

El presunto autor ha sido identificado como alumno del centro, aunque la policía no descarta la hipótesis del atentado terrorista

Una explosión registrada este viernes en la mezquita de un complejo escolar en la zona de Kelapa Gading, en Yakarta (Indonesia), ha dejado 55 heridos, entre ellos muchos estudiantes. El vicepresidente de la Cámara de Representantes del país, Sufmi Dasco Ahmad, ha afirmado que el sospechoso del ataque, un joven de 17 años que según la policía es un estudiante del centro, está siendo operado en un hospital. Fuentes oficiales señalan que están investigando varias hipótesis, incluida la de que se trate de un atentado terrorista.

El jefe de la policía metropolitana de Yakarta, Asep Edi Suheri, ha dicho que entre las víctimas las hay “leves” y otras con lesiones “graves”, incluidas quemaduras por la explosión. “Algunas víctimas sufrieron quemaduras, otras resultaron heridas y otras sufrieron lesiones leves”, ha declarado. Todas han sido ingresadas en hospitales.

Un miembro del escuadrón antibombas de la policía inspecciona el lugar de la explosión, este viernes. MAST IRHAM (EFE)

La causa de la explosión, que ocurrió durante la oración del viernes, aún no ha sido confirmada, ha apuntado el jefe policial. Las edades de las personas hospitalizadas, excepto el presunto autor, se desconocen también. Las primeras imágenes del suceso, en un vídeo compartido en medios y redes sociales, muestran a un joven que es trasladado de urgencia en una camilla por varios estudiantes.

Las autoridades aseguran que han enviado efectivos y policías “fuertemente armados” al recinto, mientras prosiguen las investigaciones.

Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo. Con más de 275 millones de habitantes, el 87% se identifica como practicante del islam, según datos de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.