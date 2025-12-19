Sílvia Orriols inaugura la sede de Aliança en Barcelona, con un alquiler de 3.000 euros
El local está situado en la calle Villarroel
La líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha inaugurado este viernes la nueva sede del partido en Barcelona, con un coste mensual del alquiler de 3.000 euros más IVA. El local, de más de 200 metros cuadrados y dos plantas, se encuentra en la calle Villarroel, por debajo de la Gran Via de les Corts Catalanes.
Es el tercer local territorial de Aliança, después de la sede fundacional de Ripoll -que sigue siendo la principal referencia del partido y feudo de su líder- y otra sede en Manlleu (Barcelona), si bien ya hay planes para abrir otras en Lleida y Girona.
El secretario de organización y finanzas de Aliança Catalana, Oriol Gès, ha agradecido las aportaciones económicas de los militantes y las “donaciones anónimas” que han hecho posible la apertura de la sede en Barcelona, a cuyo alquiler de 3.000 euros hay que sumar los cerca de 12.000 euros que ha costado equiparla.
En su intervención ante los medios, en la sala de prensa de la sede, Orriols ha destacado que esta inauguración pone de manifiesto que Aliança ya es un “proyecto consolidado”, que “aspira a tener mucho más poder político”, y ha bromeado con su equipo admitiendo su “envidia” por las prestaciones del nuevo local en Barcelona.
Orriols ha reconocido que, de momento, la capital catalana es “territorio hostil” para su partido, pero se ha mostrado convencida de que irán cambiando las cosas: “La gente acabará consumiendo nuestro producto, acabará comprando nuestro mensaje”.
También ha revelado que el partido está “en conversaciones con una figura muy interesante y que encaja” en el proyecto de Aliança para convertirse en su alcaldable por Barcelona, aunque ha evitado dar pistas sobre su identidad. También ha intervenido Jordi Amela, responsable comarcal del Barcelonès de Aliança, que ha prometido que su partido “luchará para lograr la alcaldía de Barcelona”.
Preguntada por el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, Sílvia Orriols ha recalcado que “las máximas instituciones” de Cataluña no pueden “cargar la responsabilidad, la culpa y el gasto” de operaciones de este tipo a los ayuntamientos.
