La migración permanente cayó un 4% en los países de la OCDE en 2024

En EE UU, el sector de la construcción está afrontando problemas por la falta de trabajadores migrantes debido a las políticas migratorias de Trump

El club de los países más desarrollados destaca que los migrantes son “trabajadores esenciales” en sectores económicos clave como la salud, agricultura o construcción

El mundo tiende a replegarse rápidamente y, mientras el Estados Unidos de Donald Trump ya tiene engrasada su maquinaria de expulsión de migrantes, la Unión Europea busca activamente cómo, colectiva e individualmente, reducir una población a la que cada vez más gobiernos caen en la tentación de vincular con los principales problemas de sus países, especialmente la delincuencia. En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presenta su último informe sobre migración, con cifras de 2024 que probablemente se habrán movido a lo largo de este 2025 de forma significativa, pero que dan un mensaje contundente: en un mundo desarrollado donde su población envejece progresivamente, la migración sigue siendo un factor “mitigante” esencial.

“Aunque la migración no puede resolver los desafíos que plantea el envejecimiento de la población a los mercados laborales de la OCDE, puede desempeñar un papel en la mitigación de su impacto”, señala desde sus primeras páginas el nuevo informe sobre Perspectivas Internacionales de Migración del club de países más desarrollados del mundo.

Muchos migrantes se han convertido incluso en “trabajadores esenciales” en sectores clave de la economía, especialmente el de la salud y los cuidados, cuyas carencias quedaron en evidencia durante la pandemia, recuerda el informe.

De hecho, en las últimas dos décadas, el porcentaje de doctores y enfermeros de origen extranjero creció siete puntos porcentuales y, actualmente, una cuarta parte de los médicos y la sexta de enfermeros de la OCDE son nacidos en un tercer país. Aunque las políticas migratorias están evolucionando para facilitar la contratación internacional en el sector sanitario, “el reconocimiento y la concesión de licencias siguen siendo importantes obstáculos para la integración en el mercado laboral de los profesionales sanitarios migrantes”, advierte el informe.

Los migrantes son también “esenciales” en la agricultura, la construcción, la hostelería o incluso la tecnología de la información y las comunicaciones, recuerda la OCDE.

El organismo con sede en París, pero que se ha desplazado este lunes hasta Bruselas para presentar sus últimas conclusiones sobre migración, constata que el flujo migratorio a países de la OCDE declinó un 4% en 2024 tras tres años de fuertes incrementos post-pandemia.

Es una tendencia que se ha observado especialmente en países de la UE, así como en Nueva Zelanda y el Reino Unido. La tendencia fue la contraria en EE UU, donde el año pasado incrementó un 20% la cifra de población migrante permanente, algo que las políticas de Trump están frenando desde su regreso a la Casa Blanca en febrero. Tras EE UU, los demás principales países de destino de la migración permanente en la OCDE fueron Alemania, Canadá, el Reino Unido y España, que acogen a entre el 7 y el 11% de esta población, si bien también en estos países las cifras del año pasado descendieron en comparación con periodos anteriores.

Con todo, con 6,2 millones de nuevos inmigrantes permanentes en 2024 en toda la OCDE, la cifra sigue siendo “históricamente alta”, un 15% por encima de 2019. En total, el año pasado, 160 millones de personas nacidas en el extranjero vivían en algún Estado del club de los países ricos, casi un tercio en EE UU. En la última década, la proporción de ciudadanos nacidos en el extranjero aumentó en los países de la OCDE de 9,1 a 11,5%.

De media, en 2024, casi el 77% de los inmigrantes en países de la OCDE eran económicamente activos, con casi el 71% empleados y menos del 10% desempleados. La evolución en la integración del mercado laboral de la población migrante fue más positiva para las mujeres: su tasa de empleo aumentó en dos tercios de los países de la OCDE y su participación en la población activa aumentó en más de cuatro de cada cinco países de la OCDE, alcanzando el 63,5% y casi el 70%, respectivamente.