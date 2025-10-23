Estados Unidos ataca en menos de 24 horas dos supuestas narcolanchas en el Pacífico

Al menos uno de los ataques se produjo frente a las costas de Colombia, en mitad de la escalada entre Trump y Petro

La campaña militar estadounidense contra embarcaciones tripuladas por civiles supuestamente implicados en el narcotráfico continuó este martes con dos nuevos ataques extrajudiciales, que eleva a nueve el número de las operaciones de las que se tiene noticia desde septiembre. La novedad esta vez es que ambos se produjeron en aguas del océano Pacífico, al menos uno frente a las costas colombianas, y no, como los anteriores, en el mar Caribe. Los ataques, en los que murieron cinco personas, se dan en mitad del enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el colombiano, Gustavo Petro, por la campaña militar contra el narcotráfico lanzada por Washington.

“Estos ataques continuarán, día tras día. No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. Estos narcotraficantes son la Al Qaeda de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga”, escribió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje que acompañaba el segundo anuncio, ya en la noche. El ataque se produjo en el “Pacífico oriental” en “una ruta conocida de narcotráfico”.

Al mediodía (hora de la Costa Este) la CBS avanzó el primer operativo citando dos fuentes oficiales anónimas. La confirmación llegó al rato por parte del mismo Hegseth. La cuenta de víctimas de las nueve operaciones extrajudiciales es de al menos 37 civiles.

En las publicaciones de X, el secretario de Defensa también difundió un video del momento en el que las embracaciones saltan por los aires. “Estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, añadió en el primero, sin ofrecer más detalles sobre la identidad de quienes viajaban a bordo de la embarcación o pruebas sobre la carga que portaban. También dijo que la orden la había dado el presidente Donald Trump.

El ataque conocido al mediodía marcó también un antes y un después. Era también la primera vez en la que las autoridades estadounidenses reconocían que el ataque tuvo lugar “frente a las costas colombianas”. En ocasiones anteriores, Hegseth o Trump destacaron la proximidad con el litoral venezolano del Caribe. Según cifras oficiales, solo el 10% de la droga que llega a las costas estadounidenses lo hace a través del Caribe. La ruta más habitual es la del Pacífico, con tres orígenes fundamentalmente: México, Colombia y Ecuador.

Las palabras del secretario de Defensa hay que situarlas en el contexto del conflicto entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que aquel ha acusado de ser “un líder del narcotráfico” que incentiva la producción masiva de drogas, después de que Petro dijera que Washington ha violado la soberanía de su país en dos de los nueve ataques a embarcaciones que podrían ser colombianas. La Casa Blanca aseguró que iba a cortar cualquier tipo de ayuda al país y amenaza con aranceles de castigo a Bogotá, que no acaban de sustanciarse.

Este miércoles el choque entre ambos dirigentes aumentó: Trump llamó “matón”y “un mal tipo” a Petro en un encuentro con la prensa en Washington. “Produce mucha droga. Hoy mismo suspendimos todos los pagos a Colombia. Que tenga cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país”.

Gustavo Petro en Bogotá, el 3 de octubre. Juan Diego Cano (Presidencia de la República)

El anuncio llega dos días después de que el propio Hegseth −y no, como ha venido siendo también habitual, Trump− diera el domingo la noticia del séptimo ataque. Entonces, el objetivo fue una embarcación a la que las autoridades estadounidenses vinculan al Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero colombiano que Estados Unidos considera una organización terrorista desde la década de los noventa. En una publicación en X, alegó que la embarcación “navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”. Mataron a tres personas.

El secretario de Defensa afirmó también que la operación, cuyo objetivo fue colombiano, y no, como hasta entonces, venezolano, tuvo lugar en aguas internacionales y dentro del área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye el Mar Caribe. En ese área se ha desarrollado en las últimas semanas un despliegue con pocos precedentes, que incluye una decena de buques de guerra, entre ellos, un submarino nuclear, y unas 10.000 tropas.

“Ataques armados”

La Administración de Trump considera que Estados Unidos está en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga. Con el argumento de que los narcóticos con los que trafican esas bandas criminales matan a decenas de miles de estadounidenses cada año, entienden que esos presuntos movimientos de droga son “ataques armados”.

Senadores de ambos partidos se oponen al hecho de que Trump haya declarado la guerra contra esas organizaciones, y no contra un país, y que haya invocado para ello una ley de los años 70 que le da esa potestad durante 60 días para mantener esas operaciones sin contar con la aprobación del Congreso, que terminan a principios de noviembre y que se pueden prolongar durante 30 días más.

Policía Nacional Bolivariana custodiando los recorridos de embarcaciones en La Guaira (Venezuela), en septiembre. Ronald Peña R (EFE)

Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos confirmó además la sexta operación extrajudicial de una campaña que empezó a principios de septiembre. En aquella ocasión el objetivo fue una embarcación sumergible a escasa profundidad. El ejército mató a dos civiles y otros dos, un colombiano y un ecuatoriano, sobrevivieron.

Ambos fueron repatriados a sus países, y el ecuatoriano ya está en libertad, pues la Fiscalía de ese país no encontró pruebas para acusarlo de algún delito.

Las autoridades estadounidenses aún no han aportado pruebas sobre los tripulantes de esas embarcaciones o sobre la carga que estas portaban. La pena de muerte es legal en buena parte de Estados Unidos, aunque nunca se aplica el tráfico de drogas, y siempre tiene que mediar un juicio previo.