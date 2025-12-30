Los menores de 26 años ya pueden registrarse para solicitar el abono de transporte único: cómo funciona y cuantía

El título tendrá un precio de 30 euros para los nacidos a partir del 1 de enero del 2000 y será válido para los trenes Media Distancia y autobuses de titularidad estatal

El Gobierno ha puesto en marcha el llamado abono único de transporte, un nuevo título que permitirá viajar de forma ilimitada en determinados servicios públicos por una tarifa plana mensual. El abono fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre y podrá utilizarse a partir del 19 de enero. Su precio será de 60 euros al mes al público general y de 30 euros para los menores de 26 años.

De momento, el abono servirá para utilizar sin límite los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe (incluidos algunos Avant), así como las líneas estatales de autobús adheridas al programa. Quedan fuera, por ahora, otros sistemas de transporte como las redes de metro o los servicios de alta velocidad.

Cómo registrarse para obtener el abono

Para acceder al abono único es necesario realizar un registro previo en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los menores de 26 años (nacidos a partir del 1 enero del 2000) ya pueden completar este trámite a través de este enlace.

Durante el proceso, el usuario debe introducir sus datos personales y de contacto. Una vez finalizado el registro, el sistema genera un código de descuento que deberá mostrar para la adquisición del abono a través de los canales habituales de los operadores —webs y aplicaciones, taquillas, máquinas de autoventa u otros sistemas habilitados— tanto de Renfe como de las compañías de autobús que se vayan incorporando al programa.

El abono se identifica mediante un localizador único que se asocia a cada título de transporte. Este localizador será un elemento clave para obtener los billetes a coste cero. Deberá introducirse y validarse durante el proceso de compra de los viajes. Las empresas irán activando progresivamente la venta de los abonos a medida que adapten sus sistemas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha difundido además un vídeo en su cuenta de X en el que explica paso a paso el procedimiento para la obtención del abono.

Un proyecto con vocación de ampliarse

Según subrayó Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el abono único no sustituye a los títulos ni a las bonificaciones ya existentes, sino que se suma a ellos. La vocación del Ejecutivo es que las distintas administraciones competentes en materia de transporte se integren en este proyecto, unificando o incorporando los abonos urbanos y autonómicos en una única modalidad que permita desplazarse por todo el país con un solo título. El objetivo es acercarse a un modelo similar al del Deutschlandticket alemán, que ofrece acceso a todo el transporte público por 63 euros mensuales, con la alta velocidad igualmente excluida.

El Ministro del ramo animó a la adhesión al abono único al resto de administraciones: “Estamos convencidos de que cuanto más integrada esté la red de transporte público, mayores serán los beneficios para la ciudadanía. Habrá más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse”. El abono único fue anunciado en 2024 y durante la fase de pruebas Transportes ha tenido la colaboración de diversos Gobiernos del PP, pero “pasar de las musas al teatro es otra cosa”, apuntó Puente.