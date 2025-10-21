Los principales líderes europeos reclaman a Trump que Ucrania no ceda territorio a Rusia antes de negociar la paz

Los líderes de los grandes países europeos —y en general, los más afines a Ucrania— han salido este martes a respaldar a Kiev frente a las exigencias del estadounidense Donald Trump de que ceda territorio a Rusia. Los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y la cúpula de las instituciones comunitarias han lanzado una declaración conjunta, que también firma el presidente ucranio, Volodímir Zelenki, en la que defienden que se congele la línea actual del frente de guerra para iniciar ese diálogo diplomático. El líder ucranio y los de ocho países europeos (además de los de la Comisión Europea y del Consejo Europeo) subrayan que apoyan los esfuerzos del jefe de la Casa Blanca para lograr un alto el fuego pero que Kiev no puede perder cartas antes de sentarse a conversar.

“Apoyamos firmemente la posición del presidente Trump de que los combates deben detenerse inmediatamente, y la línea del frente actual debe ser el punto de partida de las negociaciones”, dice el comunicado, que se emite antes de la cumbre europea de este jueves, en la que el respaldo a Ucrania —sobre todo, económico— frente al Kremlin y el rearme europeo centrarán las conversaciones. Una cita en la que se prevé la participación en persona del propio Zelenski.

El nuevo movimiento de los líderes europeos llega pocos días después de que Trump exigiese al líder ucranio, en una reunión en la Casa Blanca, que ceda a Moscú todo Donbás —una región clave en el este de Ucrania largamente codiciada y en buena medida ocupada por el Kremlin— para poder alcanzar un acuerdo de paz. El reclamo sigue la retórica de Vladímir Putin, con quien el presidente estadounidense planea verse próximamente en Budapest, como ha propuesto el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, país miembro de la OTAN y la UE, pero afín al Kremlin y un gran partidario de Trump en Europa. El lugar elegido supone así, también, una desventaja para Zelenski.

La UE y Ucrania temen que de esas conversaciones de paz salga un mal acuerdo, un escenario que cada vez está más claro y tanto Europa como Kiev empiezan a asumir. Así, los europeos están tratando de apuntalar al país invadido por Rusia antes de cualquier conversación de paz para que tenga las mejores cartas disponibles sobre la mesa.

“Mantenemos nuestro compromiso con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”, dicen en el comunicado los 11 mandatarios: Zelenski, Keir Starmer (Reino Unido), Friedrich Merz (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), Giorgia Meloni (Italia), Donald Tusk (Polonia), Ursula von der Leyen (Comisión Europea), António Costa (Consejo Europeo), Jonas Gahr Store (Noruega), Alexander Stubb (Finlandia) y Mette Frederiksen (Dinamarca). Son, en gran mayoría, quienes estuvieron el pasado agosto en la Casa Blanca respaldando a Zelenski en otra de sus citas con Trump.

“Las tácticas dilatorias de Rusia han demostrado una y otra vez que Ucrania es la única parte seria en pos de la paz. Todos podemos ver que Putin sigue optando por la violencia y la destrucción”, remarcan. “Tenemos claro que Ucrania debe estar en la posición más sólida posible, antes, durante y después de cualquier alto el fuego. Debemos intensificar la presión sobre la economía y la industria de defensa de Rusia hasta que Putin esté listo para firmar la paz”, dicen.

Pero Ucrania tiene serios problemas financieros. Varias fuentes comunitarias remarcan que Kiev tiene fondos solo hasta finales del primer trimestre de 2026 para seguir manteniéndose a flote. Esa realidad, unida a que los Estados miembros de la UE se mueven con unos presupuestos cada vez más ajustados, ha llevado a la Comisión Europea a poner sobre la mesa la entrega, en forma de préstamos a interés cero, de la mayoría (140.000 millones de euros) de los activos rusos congelados en territorio comunitario por las sanciones aplicadas a Rusia.

Bélgica, el país que aloja esos fondos, que les cobra un impuesto y que había manifestado su oposición a la medida por temor a repercusiones legales futuras de esa acción, es cada vez más receptivo a la idea. Eso sí, siempre que haya garantías sólidas de los demás miembros en caso de problemas futuros. Se espera que los líderes respalden la idea de la Comisión Europea del uso de esos activos por parte de Ucrania. El Kremlin, que ha tildado la idea de “confiscación”, ha prometido represalias.