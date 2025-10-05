Cientos de drones y misiles rusos golpean Ucrania y se ceban con la localidad de Lviv, junto a la frontera con Polonia

Una oleada de ataques con cientos de drones y misiles lanzados contra Ucrania por las tropas rusas en la madrugada de este domingo ha tenido como principal objetivo la región de Lviv, fronteriza con Polonia, y cuya capital homónima es la gran urbe del oeste ucranio. La ofensiva del Kremlin ha golpeado ocho regiones y ha dejado cinco muertos. Cuatro de las víctimas han fallecido en Lviv, donde los proyectiles han impactado en una zona industrial y en edificios residenciales, y otra en Zaporiyia (en el este de Ucrania), según datos ofrecidos por los servicios de emergencia.

En diferentes casos los objetivos han sido instalaciones encargadas del suministro energético, por lo que decenas de miles de personas se han quedado sin luz. De forma paralela, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de que sus defensas antiaéreas han interceptado en su territorio 32 drones ucranios lanzados también en la pasada madrugada.

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha detallado en redes sociales que el ataque ha tenido lugar con más 50 misiles de diferentes tipos y unos 500 drones, al tiempo que reclamaba una respuesta de Europa y Estados Unidos para detener al presidente ruso, Vladímir Putin.

La ofensiva se produce en un momento en el que Putin lleva semanas poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los integrantes de la OTAN con el envío de drones y aviones de combate sobre el cielo de la Alianza. Eso ha dado lugar a diferentes incidentes en Polonia, Rumania, Alemania o el Báltico. Esta amenaza ha impulsado el debate entre Kiev y sus socios europeos en torno a la posibilidad de construir un muro antidrones que aumente la protección en el flanco este de la OTAN.

Las alarmas que advierten de ataques han ido saltando en distintas regiones de Ucrania a lo largo de toda la noche del sábado al domingo, algo que ocurre de forma cotidiana. Pronto se ha comprobado que diferentes zonas de Lviv eran el principal destino de los misiles y los drones rusos. Los incendios se suceden en diferentes edificios, hay varios distritos sin suministro eléctrico y el transporte público ha dejado de funcionar durante varias horas, según han informado las autoridades locales. En ninguno de los casos, según el alcalde de Lviv, Andryi Sadovy, Rusia ha atacado objetivos militares.

El ataque ha tenido lugar al día siguiente de que el ejército ruso bombardeara un convoy con varios vagones en una estación de trenes de la región septentrional de Sumi, matando a una persona.