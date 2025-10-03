Ir al contenido
El reportero francés Antoni Lallican muere en Ucrania por el impacto de un dron

El fotógrafo viajaba en coche por el este del país con el periodista local George Ivanchenko, que ha resultado herido de gravedad

Luis de Vega
Luis de Vega
Kiev -
El fotógrafo francés Antoni Lallican, de 37 años, colaborador de diferentes medios, ha muerto en el este de Ucrania en la mañana de este viernes después de que un dron impactara en el vehículo en el que viajaba, según han informado la agencia de noticias Hans Lucas, para la que trabajaba, y también un comunicado de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ) de Francia.

Lallican viajaba junto al reportero ucranio George Ivanchenko, de 25 años, que resultó gravemente herido, pero ha podido ser operado y estabilizado, según medios franceses. Ambos vestían un chaleco antibalas con el indicativo “prensa”.

El fotógrafo fallecido había realizado ya varias coberturas en el este de Ucrania desde que Rusia lanzó la gran invasión en febrero de 2022. En enero de este año ganó el Premio Victor Hugo 2024 de fotografía comprometida por su reportaje De repente, el cielo se oscureció, parte de su trabajo en el conflicto que sacude a la antigua república soviética.

Hasta el momento, al menos 17 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han muerto mientras cubrían la guerra, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La actividad de los drones de todo tipo ha ido ganando protagonismo en la invasión rusa de Ucrania y la mayoría de las víctimas se producen ahora por este tipo de armamento. Ambos ejércitos lo emplean durante las 24 horas del día. Estos aparatos no tripulados han hecho que la línea del frente se ensanche decenas de kilómetros, por eso cada vez es más complicado circular por las carreteras y pistas de regiones orientales como Donetsk —donde ha perdido la vida Lallican— Zaporiyia o Járkov.

Luis de Vega
Luis de Vega
Ha trabajado como periodista y fotógrafo en más de 30 países durante 25 años. Llegó a la sección de Internacional de EL PAÍS tras reportear en la sección de Madrid. Antes trabajó en el diario Abc, donde entre otras cosas fue corresponsal en el norte de África. En 2024 ganó el Premio Cirilo Rodríguez para corresponsales y enviados especiales.
Archivado En

