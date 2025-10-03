Trump pide a Israel que ponga fin “de inmediato” a los bombardeos en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por buena y por suficiente la respuesta de Hamás. En un mensaje en redes sociales, su vía preferida para la comunicación inmediata, ha declarado que el grupo palestino “está listo para una paz duradera” después de haber aceptado parcialmente el plan de la Casa Blanca para Gaza, en un momento que Washington considera como el más próximo a una paz tangible a solo cuatro días de que el conflicto entre en su tercer año.

Trump también ha planteado que Israel “detenga de inmediato el bombardeo de Gaza”, en su primera respuesta pública al mensaje que ha enviado el grupo fundamentalista sobre la propuesta del Gobierno estadounidense.

En un comunicado, Hamás declaró que acepta liberar a los 48 rehenes israelíes que aún se encuentran retenidos en la Franja (aunque solo 20 de ellos siguen vivos), y pide iniciar de inmediato negociaciones indirectas, a través de los mediadores para debatir los detalles. El grupo también está de acuerdo en que un Gobierno tecnocrático palestino administre el territorio.

Sobre otras cuestiones más peliagudas, pero incluidas en el plan de 20 puntos, como su desarme o la constitución de un organismo internacional, presidido por el propio Trump, que supervise la administración palestina, el grupo islamista pasa por encima.

Por el momento, ese “sí, pero” de Hamás parece ser suficiente para el estadounidense. Según ha apuntado Trump en un corto mensaje en sus redes sociales, ahora el próximo paso debe ser que Israel cese los bombardeos. Eso, apunta, hará posible comenzar el proceso de intercambio de prisioneros y conseguir la salida de los rehenes israelíes de Gaza “rápidamente y con seguridad”. Ahora mismo, considera que las condiciones son demasiado peligrosas para proceder a un intercambio. “Ya estamos en conversaciones sobre los detalles de cómo hacerlo”, apunta.

“Esto no va solo de Gaza, esto va sobre la PAZ tan largamente buscada en Oriente Próximo”, indica el presidente, que no esconde que una de sus grandes ambiciones es obtener el premio Nobel de la Paz, y alardea de que ha puesto fin al menos a media docena de conflictos en el mundo.

Trump, que no ha comparecido en público desde su intervención ante centenares de altos mandos de las Fuerzas Armadas estadounidenses el pasado martes en Quantico, grababa también un vídeo con su respuesta en el Despacho Oval ante las cámaras de la propia Casa Blanca, sin periodistas delante, contrariamente a su costumbre.

“Es un día muy especial, sin precedentes”, asegura el presidente, sentado tras su mesa Resolute. En un corto mensaje, de apenas un minuto, el mandatario da las gracias a “aquellos países que han contribuido a buscar la paz en Oriente Próximo. Ahora estamos muy cerca de alcanzarla”.

Casi en paralelo, Trump había divulgado en redes sociales, íntegro, el mensaje en el que Hamás acepta el plan de paz.

El mandatario había dado apenas horas antes un ultimátum al grupo islamista palestino que expiraba el domingo a las 18.00 horas de Washington (00.00 del lunes, hora peninsular española) para que aceptara el plan. También aseguraba que, en caso de rechazo, se desataría un “infierno” contra la organización fundamentalista. “Habrá paz de un modo u otro”, había escrito, advirtiendo que se trataba de “la última oportunidad”.

En su estilo habitual, pródigo en mayúsculas como si fueran gritos, Trump escribe que —según él— “¡Todos los Países ya se han adherido!” al plan, que contiene exigencias que Hamás ha rechazado una y otra vez en el pasado. Entre ellas, la obligación de desarmarse por completo, algo hasta ahora impensable para la organización palestina, que gobierna la franja de Gaza.

El plan de paz, de apenas tres folios, se había publicó inmediatamente antes de una comparecencia conjunta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de Trump en la Casa Blanca tras una reunión de ambos en el Despacho Oval el pasado lunes. La propuesta prevé el establecimiento de un alto el fuego inmediato y un intercambio entre los rehenes israelíes aún en Gaza y palestinos prisioneros en las cárceles de Israel, que tendría lugar no más tarde de 72 horas una vez entrada en vigor la tregua.

Además, la propuesta de 20 puntos incluye una retirada gradual de Israel de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y un Gobierno provisional palestino bajo la supervisión de una entidad internacional, que encabezaría el propio Trump y de la que formarían parte el ex primer ministro británico Tony Blair y otras personalidades aún por determinar. Pero no fija como objetivo lograr la aprobación de un futuro Estado palestino, una meta a la que Netanyahu se opone tajantemente; el documento únicamente hace una vaga mención a un diálogo entre israelíes y palestinos para acordar “un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera en el futuro”.