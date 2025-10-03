Trump da de plazo a Hamás hasta el domingo para responder a su plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos amenaza al grupo islamista palestino con un “infierno” si no responde antes e insiste en que “habrá paz, de un modo u otro”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto este viernes una cuenta atrás para que Hamás acepte el plan de paz para Gaza de 20 puntos que Washington presentó públicamente el pasado lunes y que ya cuenta con el visto bueno de Israel. En un mensaje en Truth, su red social, el republicano ha dado al grupo fundamentalista palestino un ultimátum que expira a las 18.00 horas del domingo, hora de Washington (00.00, hora peninsular española) para que responda y le amenaza con un “infierno” si no acepta la propuesta. “Habrá paz de un modo u otro”, ha escrito.

En su estilo habitual, pródigo en mayúsculas como si fueran gritos, Trump escribe que —según él— “¡Todos los Países ya se han adherido!” al plan, que contiene exigencias que Hamás ha rechazado una y otra vez en el pasado. Entre ellas, la obligación de desarmarse, algo impensable para la organización palestina, que gobierna la franja de Gaza.

Hasta el momento, Hamás se ha limitado a indicar desde Qatar que examina la propuesta, que le ofrece pocas garantías y solo incluye un plazo, el de 72 horas para el intercambio de prisioneros. La organización ha exigido que el plan incluya plazos concretos para la retirada israelí y aspira a incluir otros cambios, como la posibilidad de conservar parte de sus arsenales.

El lunes Hamás había indicado que no había tenido acceso al documento antes de que la Casa Blanca hubiese dado a conocer los 20 puntos definitivos, retocados en el último momento para adaptarlos a las exigencias israelíes. El plan de paz, de apenas tres folios, se publicó inmediatamente antes de una comparecencia conjunta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de Trump en la Casa Blanca tras una reunión de ambos en el Despacho Oval.

El plan especifica el establecimiento de un alto el fuego inmediato y un intercambio de los rehenes israelíes aún cautivos en Gaza por prisioneros palestinos retenidos en las cárceles de Israel. Además, prevé una retirada gradual de Israel de la Franja, la apertura de la ayuda humanitaria y el establecimiento de un gobierno provisional palestino bajo la supervisión de una entidad internacional, que quedaría a cargo del propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, además de otras personalidades aún por determinar. Pero no fija como objetivo lograr el establecimiento de un futuro Estado palestino, una meta que Netanyahu rechaza con cada célula de su cuerpo; el documento únicamente hace una vaga mención a un diálogo entre israelíes y palestinos para acordar “un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera en el futuro”.

Hamás rechaza a su vez que un organismo internacional supervise a un Gobierno de transición y defiende que sean los palestinos, aunque su perfil sea tecnocrático y no político, quienes estén a cargo de la Franja. Ya se ha resignado a que no mantendrá el control del territorio, pero el acuerdo tampoco prevé que pueda estar al cargo la Autoridad Palestina, que gobierna parcialmente Cisjordania. El documento condiciona esa posible participación en el futuro a una lista de obligaciones, sometidas al criterio de Israel y que incluyen renunciar a presentar a ese país ante los tribunales internacionales.

En su mensaje, Trump amenaza al grupo islamista palestino con que esta es su “ÚLTIMA OPORTUNIDAD”. Si no la aprovecha y da su visto bueno al acuerdo, promete que “se desatará un INFIERNO como no ha visto nadie nunca contra Hamás”.

Trump había dado el martes pasado un vago plazo de “tres o cuatro días” a la organización para responder al plan. De haberse atenido estrictamente a sus palabras, ese ultimátum hubiera expirado este viernes.

“Hamás ha sido una amenaza despiadada y violenta, durante muchos años, en Oriente Medio. Han matado (y hecho que muchas vidas sean insoportablemente duras), culminando en la MATANZA del 7 de octubre en Israel”, escribe el presidente estadounidense en su red social.

Trump asegura que más de 25.000 “soldados” de Hamás han muerto en la ofensiva israelí, y la “mayoría de los que quedan están rodeados y ATRAPADOS MILITARMENTE, esperando que yo diga la palabra “VAMOS” para que sus vidas se extingan rápidamente. Sobre el resto, sabemos dónde y quiénes son, y serán buscados y matados”. También apela a que los “palestinos inocentes” abandonen “esta área de potencialmente un futuro de muchas muertes” y se desplacen a zonas relativamente más seguras de la Franja. Todos ellos, promete, recibirán cuidados “por parte de aquellos que están a la espera de poder ayudar. ¡Afortunadamente para Hamás, se les dará una última oportunidad!”

El presidente estadounidense también apunta que el acuerdo “perdona la vida” de los combatientes restantes de Hamás y apunta: “Tendremos PAZ en Oriente Próximo de un modo u otro. La violencia y el baño de sangre se detendrán. ¡Liberación ya de todos los rehenes, incluidos los cuerpos de los fallecidos!" Y reitera: “Habrá paz en Oriente Próximo de una manera o de otra”.