La Casa Blanca difunde fotografías de la llamada en la que Netanyahu pidió perdón a Qatar

La Casa Blanca ha ofrecido una mirada exclusiva de lo que sucedió el pasado lunes en el Despacho Oval, durante la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La Administración norteamericana ha publicado una galería de imágenes de la cita, de las que seis ilustran la llamada telefónica en la que el jefe de Gobierno israelí pidió disculpas al primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, por el bombardeo el pasado 9 de septiembre contra representantes de la milicia palestina Hamás durante una reunión en Doha, la capital catarí.

Una de las fotografías, en blanco y negro, captura el momento en el que Netanyahu conversa con el mandatario catarí, con el audífono del teléfono fijo en la oreja, mientras sujeta un papel apoyado sobre las piernas. A su lado, Trump sostiene la base del teléfono, después de haber marcado el número para que se inicie la llamada y pasárselo al primer ministro israelí.

Trump sujeta el teléfono a Netanyahu, mientras este llama a Qatar, en el Despacho Oval, el lunes. White House

Sentados a la izquierda del presidente estadounidense, observan y siguen la conversación, según el contenido de otra de las más de 70 fotografías de la serie, varios miembros de la Administración Trump. Entre ellos, el vicepresidente, J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff. Otras imágenes de la serie difundida por la Casa Blanca inmortalizan algunos de los momentos vividos durante la reunión entre las delegaciones de los dos países en torno al plan de Washington para poner fin a la guerra en Gaza. Tras la cita, Netanyahu dio su visto bueno a los 20 puntos de Trump para el cese de las hostilidades en la Franja, solo para, al día siguiente, matizar algunos de ellos.

La Casa Blanca también compartió una de las imágenes en su cuenta en la red X, así como un montaje audiovisual del encuentro entre ambos mandatarios. En el pie del montaje, se lee: “Donald Trump está trabajando para traer la PAZ a Oriente Próximo”. Con un énfasis especial en uno de los objetivos inminentes del republicano: ganar el Premio Nobel de la Paz, que se anunciará el próximo día 10.