Guerra de Rusia en Ucrania

Una calle menos y cuatro muertos más en Kiev: Rusia ataca a Ucrania con cientos de drones y misiles

Polonia cierra de forma temporal parte de su espacio aéreo como medida “preventiva” por los ataques del Kremlin en el país vecino

Vista desde una ventada de uno de los lugares de Kiev golpeados este domingo por un misil ruso. Foto: Ed Ram (Getty Images) | Vídeo: reuters
Luis de Vega
Luis de Vega
Kiev -
Rusia ha castigado durante largas horas del comienzo de este domingo a distintas regiones de Ucrania con el lanzamiento de cerca de 600 drones y medio centenar de misiles, según datos ofrecidos por las autoridades. En Kiev, el balance de víctimas es de cuatro muertos, entre ellos una niña, y decenas de heridos. El cielo de la capital ha sido escenario a lo largo de la madrugada del constante trasiego de proyectiles y aparatos no tripulados rusos que las defensas antiaéreas locales intentaban interceptar en medio de grandes estruendos, como ha presenciado EL PAÍS.

Las autoridades afirman que se trata de uno de los ataques más intensos sobre Kiev en más de tres años de guerra. Según la Fuerza Aérea, 611 proyectiles o drones han sido derribados o interceptados: 568 aviones no tripulados y 43 misiles (35 tipo Kh-101 y ocho tipo Kalibr). Asimismo, cinco misiles y 31 drones consiguieron impactar en 16 lugares. Moscú, sin ofrecer detalles, afirma que ha lanzado una ofensiva contra instalaciones militares a la que no se han referido las autoridades locales.

A las afueras de la capital, los daños son considerables en un barrio residencial del oeste. A derecha e izquierda, una nueva urbanización de una docena de casas adosadas que conforman una callecita peatonal ha quedado casi borrada del mapa. Es uno de los puntos de Kiev afectados por el ataque. Delante de una de esas viviendas, Mikola, de 27 años, ayudaba en la mañana del domingo junto a un grupo de voluntarios a poner orden. Todas las casas habían sido levantadas después de que las tropas del Kremlin lanzaran su gran invasión en febrero de 2022. Bajo el chispeo, los vecinos trataban de cubrir las viviendas con plásticos, mientras las excavadoras removían escombros entre los que había restos de viviendas y vehículos.

“Ha sido aterrador. Vivimos por aquí cerca y escuchamos la explosión en torno a las cuatro de la mañana”, explicaba Irina, de 56 años, que observaba junto a su marido el trabajo de los investigadores. Un hombre vestido de militar se afanaba en recoger restos de lo que, otro con uniforme negro, confirmaba que se trataba del misil que ha impactado.

Durante una visita a la zona, el jefe de la administración regional de Kiev, Mikola Kalashnyk, no ha confirmado a los medios el tipo de armamento, aunque ha detallado que los daños han alcanzado más de 700 casas en los alrededores y que las autoridades confían en que a lo largo de la tarde del domingo se pueda restablecer el suministro eléctrico. Las autoridades, ha explicado, están acomodando en hoteles a aquellos que no pueden volver a sus viviendas, mientras organizaciones de voluntarios proporcionan comida en colaboración también con los comercios de la zona.

Otros lugares golpeados han sido una clínica -donde han muerto dos personas- , vehículos aparcados en la Delegación de la Unión Europea o la sede de la Embajada de Polonia. “Todos mis compañeros están a salvo y seguimos trabajando. Kiev se mantiene firme, y la Unión Europea la apoya. Esta noche es un nuevo recordatorio de que Rusia ataca deliberadamente a civiles y busca aterrorizarlos”, ha señalado en redes sociales la embajadora europea, Katarína Mathernová.

Respuesta de Polonia

En medio de ese ataque ruso, Polonia ha anunciado el cierre de manera temporal el espacio aéreo cerca de las ciudades sudorientales de Lublin y Rzeszow hasta al menos las 4.00 GMT (las 6.00 en la España peninsular) de este domingo debido a “actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado”, según ha informado el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24. Las Fuerzas Armadas polacas afirman que han enviado aviones para garantizar la seguridad del espacio aéreo, coincidiendo con estos últimos ataques aéreos rusos contra Ucrania.

“En relación con la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa que está llevando a cabo ataques en el territorio de Ucrania, aviones polacos y aliados han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo”, explica el ejército en una publicación en la plataforma X. Los militares describen las acciones como “preventivas” y destinadas a garantizar la seguridad el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos.

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de haber lanzado más de 500 drones y 40 misiles contra Ucrania durante la noche, que han causado daños a infraestructuras civiles. “Moscú quiere seguir con la guerra y matando y merece la presión internacional más dura”, ha dicho en un mensaje compartido en las redes sociales.

Luis de Vega
Luis de Vega
Ha trabajado como periodista y fotógrafo en más de 30 países durante 25 años. Llegó a la sección de Internacional de EL PAÍS tras reportear en la sección de Madrid. Antes trabajó en el diario Abc, donde entre otras cosas fue corresponsal en el norte de África. En 2024 ganó el Premio Cirilo Rodríguez para corresponsales y enviados especiales.
Archivado En

