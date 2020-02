El consejero delegado de Ryanair defiende mayores controles para los viajeros varones musulmanes

Micheal O‘Leary (Kanturk, Irlanda, 58 años) es una provocación andante que busca siempre ventaja publicitaria para Ryanair en sus exabruptos. El último, en una entrevista concedida al diario The Times, ha desatado la ira de políticos y organizaciones islámicas y ha servido para demostrar que también en los negocios existe el populismo. "¿Quiénes son los terroristas? Serán viajeros varones solitarios. Si viajas en familia con un montón de niños, las posibilidades de que pretendas hacer estallar el avión son jodidamente cero. No lo puedes decir, porque suena a racismo. Pero normalmente serán varones musulmanes. Hace 30 años eran los irlandeses. Si la amenaza viene de ahí, céntrate en la amenaza", ha defendido el consejero delegado de la compañía aérea.

O‘Leary defiende la necesidad de trazar perfiles previos de los pasajeros en vez de forzar medidas de seguridad, como la prohibición de llevar más de 100 mililitros de cualquier líquido, que, según él, se han demostrado inútiles. "Lo de la seguridad es una broma, pero nunca podremos echar atrás todas estas medidas, aunque algunas de ellas sean completamente irrelevantes", ha dicho.

El Consejo Musulmán del Reino Unido ha arremetido contra el ejecutivo y contra su discurso, que ha tachado de racista e islamófobo. "Defiende abiertamente la discriminación contra varones musulmanes. No los señala por haber sido detectados previamente por los servicios de inteligencia, simplemente por el hecho de que parezcan o actúen como musulmanes. Es la definición misma de islamofobia", ha dicho un portavoz de la institución. El diputado laborista Khalid Mahmood, musulmán, ha calificado de absurdas las palabras de O‘Leary. "Si me puede especificar de qué color son los musulmanes, estaré encantado de aprender de él. No se puede juzgar un libro por su portada", ha defendido.

La entrevista, con un tono amable hacia el ejecutivo en el que celebra sus indiscutibles logros pero también sus ocurrencias —gestos de rebeldía—, ha permitido a O‘Leary explayarse sobre todas las grandes cuestiones de la actualidad. ¿Cambio climático? "Vamos a reducir [en los próximos ocho años] el consumo de combustible un 16% por pasajero, y aumentaremos en un 4% el número de personas por avión. Ninguna otra industria está llevando a cabo este tipo de innovaciones tecnológicas. Pero las líneas aéreas se llevan todas las críticas porque una niña sueca de 17 años dice que no hay que volar. Para ella es estupendo, porque cruza el Atlántico en un yate de carreras y luego una tripulación privada vuela para recogerla", ha dicho O‘Leary en referencia a la activista Greta Thunberg.

El consejero delegado de Ryanair capta la complicidad del entrevistador ante cada asunto polémico, porque comienza su respuesta con una declaración de principios bienintencionada que le permite dar paso a continuación a afirmaciones provocadoras. ¿El movimiento MeToo? "Había que hacer algo para equilibrar las cosas, pero creo que se han vuelto locos". Nunca prohibiría las relaciones en el ámbito laboral, asegura. "Id y echaros un polvo. Es una aerolínea. Junto a los hospitales, son lo peor. Tienes pilotos, tripulación de cabina, doctores, enfermeras, y todos ellos son sexualmente atléticos", explica. "Aunque tenemos que tener algo de cuidado. Por ejemplo, ya no hacemos las fiestas de Navidad, que en esta compañía eran legendarias".