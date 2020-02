“¿Son malos los tejones?”, una cuestión que intriga a Trump

Los tejones son pequeños mamíferos omnívoros con varias especies pertenecientes a la familia Mustelidae, parientes de los hurones, los turones, las nutrias y las comadrejas, y la Mephitidae, la misma que la de las mofetas o zorrillos. Para saberlo basta consultar durante menos de un minuto el artículo que les dedica la Wikipedia. Pero Donald Trump debió de considerar lo suficientemente intrigantes a estos animales como para ocupar parte del tiempo de las sesiones informativas con su jefe de gabinete con preguntas sobre si son buenos o malos con los humanos o si tienen personalidad propia.

La anécdota aparece en un nuevo libro sobre el universo del presidente estadounidense titulado Sinking in the Swamp (Hundirse en la ciénaga), subtitulado Cómo las secuaces y los inadaptados de Trump envenenaron Washington. Es obra de dos reporteros del digital The Daily Beast que cubren la actualidad de la Casa Blanca, Lachlan Markay y Asawin Suebsaeng, recoge el diario The Guardian.

Las páginas del libro revelan cómo la persona más poderosa de EE UU interrogaba a su jefe de gabinete durante los primeros meses de la presidencia, Reince Priebus, con cuestiones sobre esos mamíferos tales como "¿son malos con la gente?" o "¿Son criaturas amistosas?". Quería saber también cómo era el comportamiento de los tejones, conocer cómo "trabajan" y averiguar si tenían "personalidad" o, en cambio, si eran más bien aburridos.

Más allá de informar al primer mandatario de los conflictos internacionales y la agenda interna de su país, Priebus fue requerido por Trump para que le contara también qué comen los tejones y cómo de agresivos o incluso mortíferos se vuelven cuando perciben una amenaza. "¿Qué tipo de daño pueden infligir a una persona con esas impresionantes garras afiladas?", cuestionó Trump, cita el libro el portal Business Insider.

Trump también pidió a su jefe de gabinete, recoge el libro, que le enseñase fotos de la especie. Bien es cierto que en Washington D. C. no se encuentran en libertad. La distribución del tejón americano comprende todos los Estados desde la costa oeste a Texas, Oklahoma, Misuri, Ilinois, Ohio, Michigan e Indiana, según el portal Nature Works, de la PBS, la televisión pública estadounidense.

"Un presidente obviamente fascinado miraría a Priebus mientras su asistente luchaba por obtener respuestas lo suficientemente apaciguantes e intentaba desviar cortésmente la conversación hacia si íbamos a aumentar las tropas en Afganistán o a despojar a millones de estadounidenses de cobertura médica", cita del texto del libro el diario británico.

Trump destituyó fulminantemente a Priebus, un hombre con fama de moderado, en julio de 2017, a los siete meses de nombrarlo jefe de su gabinete, un cargo de la máxima importancia en la estructura de poder de Washington. El presidente lo dejó caer en su estilo, a través de un mensaje por Twitter, y nombró en su lugar al general John Kelly.

El libro recoge también preguntas de Trump sobre la basura espacial: adónde va, en qué punto de la Tierra cae, qué es exactamente eso que está ahí arriba, dando vueltas a la Tierra, qué o quién está generando esa basura y si supone una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La anécdota de los tejones ha hecho las delicias del presentador de la NBC Seth Meyers, que la semana pasada se hizo eco del lanzamiento del libro en su programa nocturno. "Sabemos que Donald Trump no es un hombre muy leído, pero aun así es alucinante averiguar las cosas que le producen curiosidad. Esta semana hemos aprendido una de las más raras y tontas hasta la fecha", ha asegurado el showman.