Matilda celebra su 30 aniversario retando a Trump

Una escultura de Matilda Wormwood, el inolvidable personaje infantil creado por Roald Dahl, luce desde hace unos días en un parque de Great Misenden, a unos 60 kilómetros de Londres, frente a la casa-museo de su autor. Son muchos los lectores del libro Matilda, publicado en 1988, que celebrarán la instalación, pero la curiosidad de la estatua estriba en que frente a ella se ha colocado otra, a la que la niña parece desafiar, del presidente de EE UU, Donald Trump.

Trump se erige en sustituto de la gran antagonista de Matilda en el libro de Dahl, la terrible señorita Trunchbull, una mujer déspota y amargada que dirige el colegio donde estudia la niña. La decisión de colocar en su lugar al presidente estadounidense deriva de una encuesta a más de 2.000 británicos que, según la CNN, optaron por colocarlo a él frente a otros posibles enemigos, la ex primera ministra Theresa May y el presentador de televisión Piers Morgan. Trump se alzó con el dudoso honor con un 42% de los votos de los encuestados, May obtuvo 21% y Morgan, el 16%.

En la novela, que años más tarde fue llevada a las pantallas y a los escenarios teatrales, la niña hace rabiar y ridiculiza en público a la colérica directora, y burla como puede sus pérfidos castigos antes de conseguir expulsarla de la escuela tras un divertido motín junto a sus compañeros de escuela. Su sucesora en el cargo es la señorita Honey, la profesora de Matilda, que la adora y la anima a seguir leyendo. Al final, será ella quien la libre de sus vulgares y descuidados padres, adoptándola.

La escultura se ha colocado frente a la casa en la que habitó el escritor galés, que falleció en 1990 a los 74 años, y muestra a una Matilda desafiante y encaramada a un montón de libros, en cuyos lomos se leen títulos como Moby Dick, de Herman Melville, o Grandes esperanzas, de Charles Dickens, recoge la revista Time. La figura de Trump también está alzada, pero sobre un sencillo pedestal.

En la encuesta también se preguntó sobre la posible profesión elegida por Matilda en la edad adulta. La respuesta mayoritaria fue que se hizo maestra de escuela, aunque otros encuestados optaron por embajadora en Naciones Unidas.

“Matilda demuestra que es posible que cualquiera, por más pequeño e impotente que se sienta, puede derrotar a los Trunchbulls en su vida. Es un mensaje que resulta aún más importante hoy de lo que era lo hace 30 años”, ha declarado Bernie Hall en nombre de su compañía, la Roald Dahl Story, que ha creado las efigies.