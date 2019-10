“Al Reino Unido le cuesta asumir las consecuencias del Brexit”

La llegada de Boris Johnson a Downing Street parecía empujar al precipicio de un Brexit brutal. El primer ministro británico aseguró que el Reino Unido saldría de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo. Y exigió la retirada de la llamada salvaguarda irlandesa como condición para renegociar una salida pactada. La UE y su negociador jefe, Michel Barnier, mantuvieron la calma, a la espera de ver la evolución. Y todo cambió, según recuerda ahora Barnier, tras un almuerzo de trabajo en Luxemburgo entre el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, Johnson y el propio negociador europeo. "En Luxemburgo, el primer ministro nos dijo: quiero un acuerdo. Y tuve la sensación de que era sincero", asegura Barnier. En aquella cita, la UE dejó claro sus dos líneas rojas. "No puede haber frontera entre las dos partes de Irlanda y no se puede dar derecho de veto sobre el acuerdo a una sola formación política de Irlanda del Norte", detalla Barnier. Johnson tomó buena nota. Y tras reunirse con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en Liverpool, llegaron las señales de acuerdo a la vista. "El negociador británico, Stephen Barclay, me informó de que Londres se movía. Y empezamos una ronda de negociación, de cinco días, que desembocó en el acuerdo del 17 de octubre".

El acelerón final, con un acuerdo en dos almuerzos y cinco días, hace dudar si el problema irlandés era tan importante o solo una excusa para ganar tiempo mientras Londres resolvía el caos político desencadenado por el referéndum del Brexit en 2016. "No, no, no, no, no, no….", porfía Barnier. "Jamás hemos hecho teatro ni hemos buscado excusas para dilatar el proceso. Siempre han sido los británicos quienes han necesitado más tiempo para resolver sus cuestiones internas en la Cámara de los Comunes".

Barnier también defiende que la UE volviera a la mesa tras asegurar durante meses que el acuerdo estaba cerrado de manera definitiva. "El Gobierno británico que llegó en julio nos dijo que no quería saber nada de la unión aduanera, una posibilidad que May había dejado abierta. Y que no querían un backstop (salvaguarda) en Irlanda. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Negarnos a negociar y provocar una salida sin acuerdo? Había que buscar una solución y la hemos encontrado". Y Barnier se felicita por el resultado. "Hemos logrado la cuadratura del círculo: la paz y una economía unida en Irlanda, el respeto al mercado interior y la integridad del territorio aduanero británico, con Irlanda del Norte incluida". Para él, el acuerdo cerrado el 17 de octubre tenía un premio adicional. Ese mismo día, pero en 1986, el Comité Olímpico Internacional designaba a Altberville como sede de los juegos olímpicos de invierno. Barnier dirigió aquella candidatura y una foto en su despacho recuerda la conquista que más le enorgullece en su carrera política.