Trump dice que EE UU no apoya el ataque de Turquía

Horas después de que aviones turcos comenzaran a bombardear objetivos de las milicias kurdas en el norte de Siria, Donald Trump ha asegurado que “Estados Unidos no apoya este ataque y ha dejado claro a Turquía que esta operación es una mala idea”. En un comunicado, el presidente ha confirmado que ya “no hay soldados estadounidenses en la zona” atacada. Y ha insistido en que, desde el primer día que entró en la arena política, no quiere participar en “estas guerras sin fin y sin sentido, especialmente aquellas que no benefician a Estados Unidos”.

El mandatario ha señalado que continúa “monitoreando de cerca la situación” y que espera que el presidente Recep Tayyip Erdogan “cumpla sus compromisos”. “Turquía se ha comprometido a proteger a los civiles, a proteger a las minorías religiosas, incluidos los cristianos, y a asegurarse de que no se produzca una crisis humanitaria”, ha explicado.

La decisión de Trump de abandonar a su suerte a los combatientes kurdos, valiosos aliados de Estados Unidos en su lucha contra el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), ha causado un feroz rechazo en casa, y ha abierto una fractura sin precedentes entre el presidente y su partido. Se han rebelado, incluso, figuras que hasta ahora habían apoyado a Trump contra viento y marea. Este es el caso de Lindsey Graham, presidente del Comité Judicial del Senado, que este miércoles, desde su cuenta de Twitter, ha pedido "rezar por los aliados kurdos que han sido abandonados desvergonzadamente por la Administración Trump”. El influyente senador republicano ha defendido que “este movimiento garantiza el resurgimiento del ISIS”, y ha anunciado que se dispone a “liderar los esfuerzos en el Congreso para hacer que Erdogan pague un elevado precio”.

Graham explicó esta semana que está preparando un proyecto de ley para sancionar a Turquía si invade Siria. “No vamos a dar a Turquía luz verde en el Congreso ni vamos a abandonar a los kurdos. SI el presidente lo hace, nosotros no”, ha dicho el senador en una entrevista televisiva por la mañana.

En un tuit lanzado a primera hora, Trump defendió que “Estados Unidos nunca debió haber ido a Oriente Próximo” ni debe meterse en “estúpidas guerras sin fin”. “Ir a Oriente Próximo es la peor decisión que jamás se ha tomado en la historia de nuestro país”, añadió, “y ahora estamos lenta y cuidadosamente trayendo a nuestros grandes soldados a casa”.

Subrayando que la postura del presidente choca con la estrategia seguida desde hace décadas por el Pentágono, la coalición militar contra el ISIS, liderada por EE UU, publicó este miércoles una nota de prensa en la que defiende que “retirar” combatientes y armas del ISIS “sigue siendo una alta prioridad”. El grupo, aseguran, sigue organizando ataques contra civiles inocentes y nuestros socios, en Irak y el noreste de Siria”.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por su parte, anunció que se reunirá este jueves de urgencia para discutir la ofensiva turca en el noreste de Siria, a petición de Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Polonia, los cinco países de la Unión Europea (UE) que se sientan actualmente en el órganismo.