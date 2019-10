Un tribunal tunecino ordena la liberación del candidato presidencial Nabil Karoui

Un Tribunal de Casación de Túnez ha ordenado este miércoles la liberación de Nabil Karoui, el candidato a la presidencia de Túnez que se hallaba en prisión preventiva desde el pasado 23 de agosto acusado de evasión fiscal y de lavado de dinero. Karoui, un magnate de la comunicación que dio hace unos meses el salto a la política, se enfrentará al independiente Kaïs Saïd en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán en próximo domingo. La decisión judicial llegó horas antes de que la Junta Electoral anunciará el resultado definitivo de las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo, y el las que se impuso por escaso margen el partido islamista Ennahda.

“El tribunal ha informado a Salwa, la esposa de Karoui, de que su marido será puesto en libertad. No sabemos la hora exacta, pero seguramente será esta misma noche”, ha declarado una fuente de la campaña de Karoui a este diario. En los días previos, el equipo de abogados del magnate había presentado un recurso para posponer la segunda vuelta de los comicios y había amenazado también con impugnar los resultados del domingo si no era puesto en libertad argumentando que no podía competir en igualdad de condiciones con su adversario. En respuesta, Saïd, su adversario, anunció la semana pasada que renunciaría a hacer campaña.

Karoui ha proclamado siempre su inocencia, y su entorno ha denunciado que su detención respondía a motivaciones políticas. En concreto, señalaban al primer ministro, Yousuf Chahed, de haber orquestado su detención. Chahed era también candidato a las presidenciales, pero no pasó a la segunda vuelta al obtener solo un 7% de los sufragios .

Durante las últimas semanas, numerosos miembros de la sociedad civil tunecina e incluso el presidente interino del país, Mohamed Ennaceur, habían presionado a la justicia para que pusiera en libertad a Nabil Karoui. Incluso la misión de observación electoral de la UE se había pronunciado en el mismo sentido. “Existe una seria posibilidad de que el candidato Karoui impugne el resultado de las elecciones, y eso es algo que se debería tener en cuenta”, declaró en una entrevista Belgacem Ayachi, un alto responsable de la Junta Electoral.

Túnez, único país de las llamadas primaveras árabes que no ha caído en una confrontación civil, se halla inmerso en un proceso electoral que será clave para poder completar satisfactoriamente su transición. A falta de los resultados oficiales de las elecciones legislativas, la filtración de datos parciales apunta a una ligera victoria del partido islamista moderado Ennahda, con cerca de un 18% de los sufragios. Pisándole los talones se halla Qalb Tunis, la formación de tintes populistas creada en mayo por Nabil Karoui.

Las elecciones han supuesto un duro varapalo para los partidos en el Gobierno, especialmente Nidá Tunis, una formación laica de tendencia conservadora, que tras vencer los comicios legislativos y presidenciales en 2014, se habría quedado sin apenas representación parlamentaria. El descrédito de la clase política y la delicada situación económica del país ha favorecido la entrada la cámara de diversos partidos con un discurso radical o populista, como el PDL, la única formación que defiende el legado del recientemente fallecido dictador Ben Alí, o la Coalición Karama, que mantiene posiciones islámicorrevolucionarias. La composición del nuevo Parlamento exhibe una elevada fragmentación, lo que va a dificultar seriamente la formación del nuevo Gobierno.