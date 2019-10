Túnez celebra sus elecciones legislativas sacudida por una ola populista

El sintagma “partido político” se ha convertido en una especie de espantajo en Túnez. Aish Tunsi, una de las listas en liza para las elecciones legislativas de este domingo, tiene por eslogan: “No tengas miedo, no somos un partido”. El líder de otra candidatura al alza en los sondeos, la revolucionaria Coalición de la Dignidad, saltó como movido por un resorte al ser preguntado por EL PAÍS sobre la ideología de su “partido”: “¡No, no, no somos un partido! Somos un movimiento”. Y es que, solo ocho años después de haber inaugurado las llamadas primaveras árabes, Túnez, único país de la región con una transición en fase avanzada, ya padece algunos de los vicios de las democracias más maduras: el hastío hacia la clase política tradicional.