Las protestas en Ecuador redoblan la presión contra el Gobierno

Las movilizaciones en Ecuador, encabezadas principalmente por los indígenas, se han agudizado este miércoles con un paro nacional que busca torcer el brazo al Gobierno de Lenín Moreno. Tras una semana de protestas que se iniciaron por un paquete de ajustes económicos que incluye una subida del precio de la gasolina, miles de personas marcharon hasta Quito para redoblar la presión. Ante el clima de alarma generado, el presidente decidió cambiar el lunes la sede del Ejecutivo a Guayaquil, en la costa, donde la policía ha cerrado el paso a los manifestantes. Sin embargo, este mediodía regresará a la capital acompañado de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, para supervisar el desarrollo de la jornada.

En los últimos días se han producido disturbios, saqueos, episodios de violencia y hasta un intento de ocupar la Asamblea Nacional del país. Este miércoles los indígenas se concentraron en el Parque del Arbolito de Quito, un lugar tradicional de movilización, en un clima de relativa serenidad. En torno a las once de la mañana, hora local, comenzaron a desfilar por las calles con destino el Palacio de Carondelet, residencia del presidente. Desde el estrado, los líderes de las comunidades llegadas de varios puntos del país han tratado de infundir tranquilidad. "El Gobierno no hay quien lo dirija, la Asamblea Nacional no hay quien la dirija. Entonces es el pueblo quien tiene que dirigir. Pero vamos a actuar con calma, hay que ser respetuosos con nuestros dirigentes", afirmó uno de los representantes mientras hasta un grupo de monjas de la congregación de las marianitas observaba la escena.

Los manifestantes quieren la salida del mandatario. Sin embargo, hay un sector dispuesto a negociar. "Nosotros estamos defendiendo lo nuestro. Estas medidas son injustas. Yo por mi lado quisiera dialogar con todo el pueblo, pero el señor Lenín Moreno, se esconde, se va a Guayaquil", afirma Ezequiel Gómez, de 40 años, agricultor de la provincia de Imbabura. Los indígenas, que pertenecen la capa más vulnerable de la población, trabajan mayoritariamente la tierra y necesitan combustible para sus maquinarias agrícolas. Entre las seis medidas anunciadas por el Gobierno, que van desde la reducción de aranceles a la importación de productos informáticos a una disminución de los salarios de los contratos temporales en el sector público, figura la liberalización del precio de gasolina y la eliminación de los subsidios al combustible. Un galón (unos 3,8 litros) de gasolina ha pasado de costar 1,68 euros a 2,09.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), prometió mantener el pulso al Gobierno hasta que ceda. Esta organización también decretó también una suerte de estado de excepción en sus territorios en respuesta a la violencia policial, que calificó de \brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública". En un comunicado, las comunidades señalan que los ajustes "afectan al conjunto de la sociedad ecuatoriana y deterioran las condiciones de vida y existencia de los sectores populares más vulnerables del país". "Militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a justicia indígena", advierten.