La policía expulsa del Parlamento de Ecuador a los manifestantes indígenas que habían irrumpido en él

Cientos de manifestantes indígenas ha irrumpido este martes en la sede de la Asamblea Nacional de Ecuador en medio de las protestas que se iniciaron la semana pasada por la subida del combustible decretadas por el Gobierno de Lenín Moreno. Los manifestantes han logrado acceder al parlamento ecuatoriano en las inmediaciones de la Contraloría, aunque las fuerzas de seguridad los han expulsado poco después con gases lacrimógenos.

"Lo queremos sacar", dice en referencia al mandatario Bolívar Naula , que viajó con su familia desde Latacunga, a unos 100 de Kilómetros de Quito. "Ya no se aguanta, estamos en problemas", afirma Luis Lema, de 47 años. Este campesino de la región de Cotopaxi rechaza tanto las medidas de Moreno como las de su antecesor, Rafael Correa. "Son de la misma cúpula", asegura. El taxista Luis Alfredo Galarraga, afectado directamente por la subida del precio del carburante, sin embargo no se queja. "Era necesario, pero no han sabido explicarlo", considera. Un galón de gasolina cuesta hoy 2,30 dólares.

Las protestas indígenas, que obligaron al Gobierno a cambiar su sede de Quito a Guayaquil, tumbaron las vallas de seguridad que rodeaban la Asamblea y tomaron el vestíbulo del edificio. La actividad parlamentaria había sido suspendida después de que este lunes se produjeran altercados en los alrededores. También se oyeron varias detonaciones en la aledaña Avenida 6 de Diciembre y cerca del parque del Arbolito, tradicional lugar de concentraciones indígenas, adonde llegaron vehículos blindados antimotines.

Los manifestantes, que coreaban gritos como "¡Fuera Moreno!" han llegado a Quito para participar este miércoles en una huelga en la que los organizadores esperan que participen 20.000 personas. En la capital se han producido las protestas más violentas desde que se convocaran las manifestaciones tras las medidas económicas anunciadas por el presidente. Dos manifestantes han fallecido en Ecuador desde el pasado jueves y al menos 570 personas han sido detenidas.