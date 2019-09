Italia revisará las leyes migratorias de Salvini

Italia ha visto hoy una postal política que resume los 20 días de vértigo en los que todo ha dado un vuelco inimaginable en julio. En el Palacio del Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados, el primer ministro, Giuseppe Conte, presentaba su partido de Gobierno y los partidos debatían antes de proceder a darle su aprobación. El premier anunció europeísmo, cambio en las leyes migratorias y, sobre todo, nuevos modos y tonos, "humanidad". Fuera, en cambio, bloqueando tres de los accesos al Parlamento, miles de personas convocadas por las Liga, Hermanos de Italia y el partido fascista CasaPound gritaban contra el Ejecutivo y reclamaban elecciones. Una escena que adelanta nítidamente el conflicto que se avecina en los próximos meses.

Conte intervino para presentar el programa de Gobierno consensuado con el Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Y, justamente, una de las primeras medidas que se tomarán será la de instar al nuevo Ejecutivo a revisar las polémicas leyes de seguridad que marcaron la política migratoria guiada por el anterior ministro del Interior, Matteo Salvini. Conte, confirmó que habrá cambios. Especialmente, se presume, en la persecución a las ONG que operan en el Mediterráneo para salvar vidas. Pero el primer ministro también pidió a la Unión Europea solidaridad real y no solo de palabras. "Ya no podemos prescindir de una solidaridad efectiva entre los Estados miembros de la Unión Europea. Esta solidaridad se ha anunciado hasta ahora, pero aún no se ha realizado".

La inmigración, pese al perfil técnico elegido para su nueva titular, Luciana Lamorgese, volverá a ser uno de los focos de debate en Italia. Conte pidió a la UE un enfoque "no de emergencia sino estructural” para la cuestión. "También a través de una legislación que persiga la lucha contra la trata de personas y la inmigración ilegal, pero que aborde de manera más efectiva los problemas de integración para aquellos que tienen derecho a quedarse y la repatriación para aquellos que no tienen este derecho". Una de las soluciones que ha propuesto el primer ministro es la de crear “corredores humanitarios europeos”.

El carácter político del segundo mandato de Conte será muy distinto. De hecho, el primer ministro anunció también leyes para lograr la paridad salarial entre hombres y mujeres en las empresas y una suerte de revolución verde para incentivar las energías renovables. Una línea básica del M5S que, hasta ahora, no había podido llevar a cabo por la repetida oposición de la Liga.