17 detenidos y cuatro policías heridos leves en el primer enfrentamiento de la contracumbre

La contracumbre del G7 ya tiene sus primeros detenidos. Un total de 17 personas, según han confirmado fuentes policiales francesas, fueron arrestadas en la noche del viernes en las inmediaciones de la zona de acampada de Urrugne (Urruña, en euskera), al norte de Hendaya, a raíz de una manifestación que no había sido comunicada. Los activistas intentaron cortar la carretera que comunica Urrugne con la frontera española, la A-63, y se produjeron los primeros enfrentamientos. Cuatro policías resultaron heridos leves en los enfrentamientos, según fuentes de la Prefectura de Bayona.

La policía francesa pidió a los activistas, primero que disolvieran la marcha, y después que no se taparan la cara, pero ante la negativa a hacer ambas cosas, procedieron directamente a cargar contra ellos y después a hacer varias detenciones selectivas en el propio lugar de acampada, según confirman fuentes de la organización y de la policía francesa.

La policía y la justicia francesas ya habían previsto un dispositivo para frenar cualquier atisbo de enfrentamiento. En el Tribunal de Bayona se han instalado barracones para acoger a los detenidos que se puedan producir durante estos días. Además, el centro de acogida de migrantes de Hendaya ha sido vaciado para habilitar su espacio como centro de encuentro entre los detenidos y sus abogados. Las cárceles de Bayona y de Pau disponen de módulos especialmente habilitados para los detenidos en el contexto de la cumbre.

Manifestación

Los incidentes de la noche del viernes, contrastan, sin embargo, con el arranque de la manifestación de la contracumbre entre Hendaya e Irún. La marcha ha arrancado esta mañana sin incidentes destacables, en un ambiente entre festivo y reivindicativo. Miles de personas están recorriendo las calles de la ciudad fronteriza francesa para protestar contra la cumbre de los líderes de los países más poderosos, que se celebra en un Biarritz blindado. Las altas temperaturas y la fuerza de sol de mediodía no parecen desanimar a los participantes, en su mayoría gente venida del País Vasco tanto norte como sur.

"Queremos denunciar las políticas que excluyen a la gente de la vida digna, y que tienen su máxima expresión en la reunión de los líderes del G7", asegura una de las portavoces de la manifestación de la contracumbre, Luisa Menéndez, que ha venido este sábado desde Bilbao para apoyar la marcha. En la manifestación, las consignas lanzadas en euskera o en francés chocan con la música reggae y ska que sale de los altavoces de varias furgonetas que siguen el trayecto, una de ellas incluso con dj y cantantes en directo. Las organizaciones y sindicatos representados son mayoritariamente grupos locales del País Vasco y asociaciones francesas antiglobalización. También apoyan la marcha partidos como Unidas Podemos, EH Bildu o ERC, del lado español, o La France Insoumise y Les Verts, del lado francés.

Todos los grupos de edad están representados en la marcha. Jubilados y niños, personas de mediana edad y universitarios. David es un irlandés afincado en Irún que ha venido acompañado de su hija Sara, de ocho años. "Vengo por ella, porque no sé el mundo que le vamos a dejar", asegura. Aunque duda de la efectividad de la marcha, defiende la movilización: "Esto no va a servir de nada, porque la clase media no nos movilizamos. Si fuéramos cinco millones en las calles, el G7 no tendría más remedio que hacernos caso". Junto a él, pasan fantasmagóricos unos guiñoles sobredimensionados que representan a los siete líderes de los países del G7, caricaturizados y junto a una pancarta que reza: "Contra el G7 y su mundo, defendamos nuestra alternativas".

Gastos del G7

Izquierda Unida ha pedido al Gobierno, a través de una iniciativa parlamentaria, que aclare el coste total del despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y militares españoles para la cumbre. El portavoz parlamentario de Interior, Enrique Santiago, cree que el Ejecutivo en funciones ha eludido esta semana dar explicaciones al respecto y solicita saber no solo el coste, sino también el número total de unidades policiales y militares españolas, así como extranjeras que estarán en territorio español.