Chile admite que el triunfo peronista en Argentina puede impactar su economía

Chile ha reaccionado con prudencia a los resultados de las primarias argentinas. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo un llamado a la calma por la caída de la bolsa y el peso en Argentina. "El efecto para el global de la economía chilena es muy acotado, pero existe", indicó el ministro de Sebastián Piñera, en referencia al "nerviosismo y la volatilidad" del mercado vecino. "Esto tiene algún efecto para nosotros, que tienen que ver fundamentalmente con algunas empresas que están más expuestas a Argentina", agregó el ministro de Hacienda.

Por la mañana, las empresas chilenas expuestas a Argentina tuvieron fuertes descensos en la Bolsa de Comercio de Santiago. El grupo de retail Cencosud lideró las caídas con 6,13, mientras que EnelAm, otra de las empresas que tiene presencia en el país vecino, perdió 4,37%. CCU registró una baja de 2,07%, Latam 1,62%, Andina 1,35% y Falabella 1,18%. Estos movimientos llevaron a que movimientos el IPSA -el principal índice bursátil- arrancara la jornada con una contracción de 0,80%.

Los empresarios, en tanto, reaccionaron con sorpresa. "Es sorprendente que un país quiera volver al tiempo del kirchnerismo", indicó este lunes Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), federación gremial que reúne a empresas vinculados al sector industrial chileno. "Demuestra que cuando un país está tan sumido en la corrupción y al clientelismo, a un manejo económico poco responsable, un manejo económico gradual no es una buena receta", agregó el dirigente. "El presidente Macri intentó un camino gradual -intentando mantener los equilibrios, entre el desafío económico, de modernizar las instituciones y tratar de mantener el apoyo popular-, pero la apuesta resultó equivocada", agregó el Larraín en entrevista con T13 Radio.

La Moneda ha reaccionado también con cautela. El presidente Sebastián Piñera indicó que "cada país toma sus propias decisiones", aunque reconoció: "En todo caso, lo de Argentina nos va a afectar, nos a impactar". El mandatario se encargó de marcar las diferencias entre ambos países: "La economía chilena y la argentina están en situaciones muy distintas: la economía chilena está creciendo y esperamos que en el segundo semestre fortalezca su crecimiento".

Piñera sale a marcar diferencia porque la oposición hace el paralelo. "Macri se comprometió en campaña a tener un crecimiento sostenido de la economía, al igual que el presidente Piñera, y los resultados están siendo malos, más malos que en Chile. Eso da cuenta de que cuando los presidentes no cumplen con sus promesas tienen malos resultados electorales", indicó Alvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista.

El presidente Mauricio Macri es un líder político que tiene semejanzas con Piñera: ambos registran en el pasado exitosas carreras empresariales y también lideraron a los equipos de fútbol profesional más populares de sus respectivos países, como Boca Juniors y Colo Colo.

La sintonía entre ambos es evidente. Tanto, que en 2017 Macri apoyó abiertamente al chileno de cara a las elecciones que lo llevarían por segunda vez a La Moneda. Ya instalado, Piñera fue invitado por el presidente trasandino a la Cumbre del G-20 que el Gobierno argentino organizó en Buenos Aires el pasado mes de noviembre.

El jueves pasado Piñera brindó un tibio apoyo a Macri en la antesala de las elecciones. Consultado por si apoyaba a su par trasandino, el chileno respondió que "no podemos intervenir en las elecciones de otro país y por tanto no voy a hacer un apoyo a un candidato u otro". Sin mencionar su nombre, agregó que a él le gustaría un presidente "que haga una política económica que permita aprovechar el enorme potencial que tiene Argentina". "Y yo pienso que los que me están escuchando saben lo que estoy diciendo".