EE UU sanciona al ministro de Exteriores iraní en plena escalada de tensión

La tensión entre Estados Unidos e Irán prosigue su escalada. El Gobierno de Donald Trump impuso este miércoles sanciones al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif porque “actuó o pretendió actuar en nombre o por cuenta, directa o indirectamente" del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien ya fue sancionado a finales de junio, según informó el Departamento del Tesoro del país norteamericano. Javad Zarif reaccionó rápidamente al castigo, publicando un mensaje en Twitter en el que ironizaba ante la acción estadounidense: “Gracias por considerarme una amenaza tan grande para su agenda”.

"Javad Zarif lleva a cabo la agenda imprudente del líder supremo de Irán y es el principal portavoz del régimen en todo el mundo. EE UU está enviando un mensaje claro al régimen iraní de que su comportamiento reciente es completamente inaceptable", sostuvo este miércoles secretario del Tesoro Steven Mnuchin. "Al mismo tiempo que el régimen niega a sus ciudadanos el acceso a las redes sociales, el canciller Javad Zarif difunde la propaganda y la desinformación del régimen en todo el mundo a través de estas plataformas", agregó Mnuchin.

Las sanciones al jefe de la diplomacia iraní incluyen la congelación de los activos y bienes en EE UU, así como la prohibición de tratar con él a cualquier persona o entidad del país norteamericano. "No tiene ningún efecto sobre mí o mi familia, ya que no tengo propiedades o intereses fuera de Irán", respondió el ministro, quien agregó: "La razón que da EE UU para sancionarme es que soy el 'portavoz principal de Irán en todo el mundo'. ¿Es realmente tan dolorosa la verdad?". Cuando Washington castigó a ayatolá Ali Khamenei, Mnuchin adelantó que el próximo sería Javad Zarif. Sin embargo, el castigo se retrasó después de que funcionarios del Departamento de Estado intentaran disuadir las órdenes del mandatario porque la acción cerraría la puerta a la diplomacia, según informa The Washington Post.

El Gobierno de Trump asegura que con esta acción no está cerrando la puerta a posibles conversaciones en materia nuclear con Irán. Además, "si tenemos un contacto oficial con Irán, nos gustaría que fuese con alguien que sea importante a la hora de tomar las decisiones", afirmó un funcionario de la Administración estadounidense a la prensa local, desacreditando el papel del ministro de Exteriores. Las declaraciones son especialmente sensibles cuando Irán ha transgredido levemente el pacto nuclear y Washington les ha advertido en reiteradas ocasiones de que “están jugando con fuego”.