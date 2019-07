Ricardo Rosselló descarta presentarse a la reelección, pero no abandona la gubernatura

“Reconozco que disculparme no es suficiente”. Esas fueron las palabras con que arrancó este domingo el gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló un vídeo en el que reiteraba que se mantendría en el cargo. Durante la última semana miles de personas han salido a protestar exigiendo su dimisión por la filtración de un chat plagado de comentarios machistas y homófobos entre él y miembros de la cúpula de su Administración. Todos los implicados en el Telegramgate ya han dado un paso al costado, menos el gobernador, quien adelantó que no se presentará a la reelección en 2020 y que abandonará la presidencia el Partido Nuevo Progresista (PNP). Para este lunes está previsto un paro nacional secundado por sindicatos, universidades y activistas que exigen la renuncia del político, una cruzada que cuenta con el apoyo de personalidades boricuas como Ricky Martin, Bad Bunny y Benicio del Toro.

"Le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable", sostuvo Rosselló en alusión al proceso que puede llevar a su destitución. En la declaración institucional transmitida por Facebook Live reconoció que una parte de la isla “está descontenta”, pero reiteró que su deber es cumplir con las responsabilidades que asumió al asumir el cargo. Desde hace nueve días, cuando se filtró el chat, que la isla está sumida en un ambiente de tensión. Las manifestaciones han dejado decenas de detenidos y heridos. Tras la protesta del pasado miércoles, la más multitudinaria hasta ahora, Rosselló celebró que la mayoría se haya expresado “de manera adecuada”, pero criticó la violencia desatada por algunos que “incluso usaron armas, bombas molotov y explosivos”.

La indignación responde a las casi 900 páginas de conversaciones filtradas entre las autoridades, que se burlan y humillan de políticos de la oposición, artistas, activistas y hasta de las víctimas del huracán María. Ricky Martin es uno de los mencionados, de quien dijeron que "es tan machista que se folla a los hombres porque las mujeres no dan la talla". Otro blanco de ofensas es la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Rosselló la llama "HP", pregunta si "se le acabaron sus medicamentos" y Christian Sobrino, quien antes del escándalo ejercía de responsable de Finanzas y representante ante la Junta de Supervisión Fiscal, dice en un momento: "Estoy salivando por entrarle a tiros". A lo que el gobernador le responde que le harían "un gran favor".

El presidente estadounidense Donald Trump comentó lo sucedido en la isla —un Estado libre asociado— y también aprovechó de disparar contra la alcaldesa Yulín Cruz: “es una persona despreciable e incompetente en la que no confiaría bajo ninguna circunstancia", escribió en su cuenta de Twitter. Sobre el gobernador se limitó a decir que “está bajo asedio”. Anteriormente la Casa Blanca ya había difundido un comunicado en el que expresaban que la crisis política que está azotando Puerto Rico "prueba que las preocupaciones del presidente [Trump] de malos manejos, politización y corrupción son válidas". Las relaciones entre la Administración y la isla están en permanente tensión debido a los presupuestos destinados a la reconstrucción tras el paso del huracán María. Trump insiste en que se les ha destinado una cifra demasiado alta, mientras que los boricuas alegan de que todavía hay casas con techos de plásticos.

“Sagrado reconoce que Puerto Rico atraviesa uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”, dice un comunicado de la Universidad del Sagrado Corazón en la que informa de que este lunes no habrá clases debido al paro nacional convocado para exigir la renuncia de Rosselló. Otras dos instituciones también dejarán las puertas cerradas. Si bien los reguetoneros no han confirmado su participación, la cantante de merengue Olga Tañón sí lo ha hecho: “Agarrar un avión para cantar es una cosa, pero agarrar un avión para defender nuestra patria de lo que no es justo es otra”.