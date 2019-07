Francia reconoce que los misiles hallados en una base libia del mariscal Hafter son suyos

El Gobierno de Francia se está viendo en una situación muy comprometida respecto a sus vínculos con el mariscal Jalifa Hafter. Este militar de 76 años emprendió el asedio de Trípoli el pasado 4 de abril y dio lugar a un enfrentamiento contra las brigadas del Gobierno de Unidad Nacional, apoyado por la ONU, en el que han muerto mil personas, entre ellas, más de cien civiles. El Ejecutivo de Emmanuel Macron se ha visto obligado a difundir este miércoles un comunicado en el que asume que los cuatro misiles encontrados en un campamento de las tropas de Hafter pertenecen a Francia, si bien asegura que están fuera de uso.

El Gobierno de Unidad, basado en Trípoli, reconocido por la ONU, logró expulsar el 26 de junio a las tropas de Hafter de la ciudad de Garián, 80 kilómetros al sur de la capital. Al recuperar este enclave las brigadas fieles al Gobierno de Unidad descubrieron cuatro misiles Javelin. El armamento fue vendido en su día por Estados Unidos a Francia, según reveló The New York Times.

El Ministerio de Defensa galo confirmó este miércoles que los misiles pertenecen a Francia, pero señaló en un comunicado que se trata de unidades "fuera de uso", que deberían ser destruidas y que no constituyen una violación del embargo de armas impuesto por la ONU desde 2011. Pero esa explicación, tal como subraya The New York Times, no explica cómo terminaron esos misiles en un campamento de las tropas de Hafter situado cerca del frente de guerra.

El Gobierno de Unidad ha denunciado en numerosas ocasiones que tanto Egipto como Emiratos Árabes Unidos rompieron el embargo para facilitar armas a Hafter. De igual manera, desde el bando de Hafter se afirma que Turquía lo ha roto al proporcionar drones a Trípoli que están teniendo un papel clave en esta guerra.

Los cuatro misiles Javelin fueron adquiridos, según The New York Times, en 2010 a 170.000 dólares la unidad (151.000 euros). Este es un tipo de armamento, agrega el rotativo estadounidense, que se vende solo a aliados militares muy cercanos.

De acuerdo con la versión francesa, los misiles estaban destinados a la “autoprotección de un destacamento francés desplegado para recoger información en materia antiterrorista” y nunca fueron entregados a fuerzas locales de ningún signo. “Jamás se ha tratado de vender ni ceder municiones a nadie en Libia”, subraya París, según el cual, además, los misiles estaban “dañados y fuera de uso” y habían sido “almacenados temporalmente con miras a ser destruidos”. Tal como destaca también la prensa francesa, la versión oficial no explica, sin embargo, cómo pudieron acabar en manos de las fuerzas de Hafter.