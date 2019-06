Bill de Blasio se disculpa por usar una cita del Che Guevara en Miami

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se tuvo que disculpar este jueves por lo que es una metedura de pata política de primera división: utilizar una cita del Che Guevara en Miami, hogar de buena parte del exilio cubano anticastrista. En un acto de campaña con trabajadores del aeropuerto, De Blasio arengó al público de este modo: “Los ojos del mundo están en Miami y en este aeropuerto”, exclamó, “no vamos a abandonar a los trabajadores”, añadió, para rematar en español: “¡Hasta la victoria siempre!”.

En el vídeo, se puede oír al público ovacionar esa última frase, pero las connotaciones de lo dicho debieron llegar en poco tiempo al alcalde demócrata. La presidenta de su partido en el Estado, Terrie Rizzo, le pidió que se retractara. “El alcalde de Blasio no habla por la gente de Florida ni por el Partido Demócrata y sería inteligente que se disculpara”.

De Blasio lo hizo, atribuyendo el error a su desconocimiento. “No sabía que la frase que utilicé hoy se asocia al Che Guevara y no pretendía ofender a nadie que la oyera de ese modo. Desde luego me disculpo por no entender esa historia”, escribió, y añadió: “Solo lo dije como un mensaje literal para los trabajadores en huelga que creía que saldrían victoriosos con su paro”.

El alcalde de Nueva York se encontraba en Miami tras haber participado el miércoles por la noche en el primero de los dos debates entre aspirantes demócratas para presentarse a las elecciones presidenciales de 2020. De Blasio, perteneciente al ala más progresista del partido, no figura entre los favoritos, aunque hizo un buen papel en la parte económica de la discusión.