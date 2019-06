Trump niega la acusación de abuso de una mujer hace 23 años: “No es mi tipo”

La Casa Blanca ya había negado categóricamente la nueva acusación de agresión sexual surgida contra Donald Trump la semana pasada, nada más publicarse el relato de la conocida columnista de la revista Elle E. Jean Carrol. Pero cuando este lunes el diario de información política The Hill le preguntó por ello en una entrevista, el presidente de Estados Unidos optó por reforzar su desmentido con el siguiente argumento: "No es mi tipo".

"Lo diré con mucho respeto: número uno, ella no es mi tipo; número dos, nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido, ¿de acuerdo?", afirmó sentado en el Despacho Oval. El republicano ya había hecho comentarios de ese estilo en 2016 con otro caso. Una mujer llamada Jessica Leeds le había acusado de haberla manoseado tres décadas atrás durante un vuelo, cuando coincidieron como compañeros de asiento en un avión. "Créanme, no sería mi primera opción", dijo entre risas en un mitin, "búsquenla en Facebook y lo entenderán".

La última acusación se conoció el pasado viernes en la portada de la revista New York, donde E. Jean Carroll aparece retratada con un vestido cruzado de botones y el siguiente titular: “Esto es lo que llevaba puesto hace 23 años cuando Donald Trump me atacó en un probador de Bergdorf Goodman”. La mujer, de ahora 75 años, relata que a mediados de los 90 el entonces ya famoso magnate inmobiliario acudió al establecimiento de la Quinta Avenida de Nueva York y le pidió ayuda para escoger un regalo para una joven. Según su relato, la animó a probarse una prenda de lencería y entonces la abordó en el probador, la agarró de los brazos y llegó a penetrarla momentáneamente. Ella acabó zafándose y escapó.

El episodio forma parte de un libro que la autora saca a la venta el 2 de julio, ¿Para qué necesitamos a los hombres? Una humilde propuesta, en el que habla de seis agresiones por parte de distintos varones. Lo que cuenta sobre el hoy presidente de Estados Unidos es "una completa mentira", según el republicano. "No sé nada de esta mujer, no sé quién es, es simplemente terrible que la gente pueda hacer declaraciones como esa", se quejó Trump en la entrevista de este lunes. El viernes, acompañando el artículo de Carroll, la revista New York había publicado una fotos de ambos, de 1987, en una fiesta con sus entonces respectivas parejas.