Ortega libera a los principales líderes de las protestas en Nicaragua

El Gobierno de Daniel Ortega ha liberado este martes a 56 personas que fueron detenidas en el marco de la represión desatada contra las protestas convocadas desde el año pasado para exigir el fin del régimen sandinista. Entre los excarcelados están los principales líderes de la revuelta cívica y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de información del Canal 100% Noticias respectivamente, detenidos el 23 de diciembre cuando la Policía Nacional asaltó y confiscó la redacción.

También ha sido liberado el líder campesino Medardo Mairena, quien había sido detenido en junio del año pasado en el aeropuerto de Managua cuando intentaba viajar a Estados Unidos. Se le acusa de ser el responsable de un ataque ocurrido en una lejana aldea del sur del país, que dejó varios oficiales muertos. El día del hecho, sin embargo, el campesino estaba en la capital, en una manifestación opositora. Mairena es dirigente del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, una faraónica obra de infraestructura valorada en 50.000 millones de dólares y cuya concesión fue entregada a un empresario chino de las telecomunicaciones.

Las liberaciones se dan tras la aprobación el fin de semana de una ley de amnistía impuesta por Ortega, que ha sido rechazada por la oposición, al considerar que se trata de un instrumento jurídico para hacer un “borrón y cuenta nueva” tras las violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la represión contra las manifestaciones. “Intentan beneficiar a los implicados en delitos de lesa humanidad. Esta ley produce denegación de justicia a las víctimas y promueve la impunidad”, asegura José Pallais, portavoz de la opositora Alianza Cívica, que guarda cautela tras la liberación de los detenidos. “Hay una gran satisfacción y alegría, pero aún faltan 80 por liberar”, ha afirmado.

El grupo —que reúne a empresarios, estudiantes, académicos, feministas, campesinos y sindicalistas— se había levantado de las negociaciones con Ortega como presión para lograr la liberación de todos los detenidos. El mandatario se había comprometido a hacerlo y puso como límite el 18 de junio. Pallais ha dicho este martes que “mientras no se libere a todos, no se levanta la condición”.

“Estamos en libertad, todo el mundo sabe que somos inocentes, nuestras manos no están manchadas de sangre, no somos terroristas, eso lo tiene bien claro el pueblo de Nicaragua”, ha dicho Pineda en las primeras declaraciones al salir de la cárcel, vestida todavía con el traje azul que les impusieron a los detenidos, considerados presos políticos por la oposición. Pineda, quien también tiene nacionalidad costarricense, agradeció las gestiones del Gobierno del presidente Carlos Alvarado de Costa Rica, que presionó al régimen de Ortega por su liberación.

“Soy un hombre libre, yo no he cometido nunca un delito, a mí me secuestraron por seis meses”, ha declarado por su parte Miguel Mora. El periodista, visiblemente demacrado, ha asegurado que desde ahora exigirá que sea devuelto su canal de televisión, uno de los de mayor audiencia en Nicaragua, que durante los momentos más álgidos de las protestas mantuvo una intensa cobertura. “Estábamos trabajando cuando llegó la Policía. El jefe de la Policía me tiene que entregar hasta la última grapa, los vehículos, todo el equipo”, ha asegurado Mora, quien ha dicho que se va a comunicar con su equipo de reporteros —muchos de ellos ahora exiliados— para reanudar el trabajo periodístico.