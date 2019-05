François Hollande: “Quien vota a la extrema derecha, también vota a Trump y a Putin”

François Hollande, como muchos socialistas franceses, ve un ejemplo en la victoria de Pedro Sánchez las elecciones generales de abril en España. “¿Cuál era el problema del PSOE? Tener una competencia a la izquierda, con Podemos, y una dificultad para formar una unión. Sánchez fue firme en sus convicciones, no cedió en el programa, hizo una política socialista, lo que le dio una credibilidad que tuvo, como consecuencia, que Podemos reculase. E impuso el voto útil. Así que, ¿cuál es la lección? Si hubiese procedido de otra manera, sometiéndose a las presiones ideológicas de Podemos y cediendo en algunos principios, el PSOE habría tenido un resultado peor, no habría habido unión y la derecha estaría en el poder en España”. El PS francés, en su opinión, actuó de modo contrario en las elecciones presidenciales de 2017, escorándose demasiado a la izquierda “¿Y en beneficio de quién? No del candidato socialista [Benoît Hamon], que por otro lado ya no es socialista."