Hollande: “Si me hubiese presentado, Macron no sería presidente; sería Le Pen o Fillon”

François Hollande ya había dejado el Palacio del Elíseo durante la fase más intensa de la crisis catalana, a partir del pasado el pasado otoño, pero vivió su gestación durante los últimos años como presidente de la República francesa.

“En mi posición hoy no debo intervenir en la vida política de España ni pronunciar juicios sobre su gobierno”, dice a EL PAÍS, en respuesta a una pregunta sobre las lecciones que pueden extraerse de la gestión de esta crisis —Las lecciones del poder es el título de sus memorias recién publicadas en Francia— y sobre su inquietud respecto la evolución del conflicto. “Pero esta crisis catalana es un problema europeo. En esta búsqueda de identidad hay el riesgo del separatismo. Y no sólo en España. Así que, juntos, debemos encontrar formas de vida común para que los estados-nación puedan permanecer. Porque Europa no puede construirse contra las naciones. Respecto a la actitud de los dirigentes catalanes que proclamaron la independencia, nadie podía admitir tal posición. Pero lamento el bloqueo actual y pienso que el diálogo debe prevalecer”.

A la pregunta sobre si cree que la solución debería ser política y no judicial, Hollande responde: “Este es el interés de todos, porque hay que respetar las identidades, reconocer las singularidades, imaginar fórmulas institucionales, pero la unidad de España no es negociable”.