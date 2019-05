Una ‘influencer’ polaca daña una estatua de 200 años para ganar seguidores en Instagram

La obsesión por los likes nubló la razón de la modelo e influencer Julia Slonska, que ha sido despedida y ha perdido un contrato publicitario de una de las entidades bancarias más importantes de su país tras hacerse viral un vídeo en el que se veía a la joven polaca, de 17 años, golpeando una estatua con un martillo. La escultura, situada en el bello parque del siglo XVIII Dolinka Szwajcarska, en Varsovia, representa a un ángel con una tortuga entre las manos y según los expertos su antigüedad ronda los 200 años. Los martillazos le han mutilado la nariz.

Slonska quería aumentar su número de seguidores en Instagram (tenía unos 6.000) con un vídeo en el que tanto ella como sus acompañantes no paran de reír a carcajadas mientras los golpes de la joven destrozan la obra de arte. Sin embargo, la grabación se ha vuelto en su contra. El cuarto banco más importante de Polonia y primero online del país, mBank, ha asegurado que no aprueba el comportamiento de la joven, y ha cancelado de forma fulminante la colaboración que mantenían en internet y en televisión, con la retirada de un anuncio en el que la modelo aparecía.

Y eso no ha sido todo. La agencia de modelos para la que trabajaba, Specto Models, ha anunciado también que rescinde su contrato. Además, su acción podría ser castigada con una pena de prisión de entre seis y ocho meses. El círculo de las implicaciones negativas lo cierran las críticas que ha recibido en las redes sociales, que han cargado contra su irresponsabilidad.

"No debió haber ocurrido. Lo lamento. No diré lo que me impulsó a hacerlo porque es un asunto privado, pero quería disculparme con todos", señaló la influencer, que afirmó que ella solo quería jugar a Minecraft. También ha admitido, según la web warszawawpigulce, que había bebido antes de perpetrar el ataque contra el patrimonio y que fue ella misma quien se puso en contacto con las autoridades para confesar su desmán.