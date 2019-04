Lula da Silva: “Sé muy bien qué lugar me reserva la historia”

Sus manos tiemblan un poco cuando empieza a leer. Su rostro se pone rojo mientras mira hacia el texto, que trae un rosario de críticas en contra de sus jueces. “Sé muy bien qué lugar me reserva la historia. Y sé también quién estará en el basurero”. Lula critica al exjuez Sergio Moro, que lo condenó, y la investigación Lava Jato que dirigía. “Reafirmo mi inocencia, comprobada en diversas acciones”. El silencio es absoluto, a pesar de la presencia de delegados de la Policía Federal y de tres oficiales armados, todos al servicio de la Policía, que obedece órdenes del Ministerio de la Justicia, conducido por Moro.

Lula está atorado, tiene ganas de hablar y sabe que esta entrevista es una oportunidad para hacerlo tras un año silenciado por la prisión, donde entró en abril de 2018. Las preguntas empiezan y el expresidente comienza a contestarlas aún con el rostro serio. Llora cuando habla de su nieto Arthur Araujo Lula da Silva, que murió el pasado 1 de marzo cuando fue contaminado por una bacteria poco común. “A veces pienso que sería más fácil que yo me hubiera muerto en vez de él, porque ya viví 73 años, podría morirme y dejar a mi neto que viviera”, afirma, emocionado, quebrando la furia inicial de la conversación. Ha empezado la entrevista, que solo se logró tras una batalla jurídica. Solo pudo realizarse después de que el Supremo Tribunal Federal interviniera. El exmandatario va relajándose a medida que avanza la conversación, que dura dos horas. Está allí el Lula da Silva de siempre. Si alguien esperaba verlo envejecido o derrotado, puede frustrarse. El expresidente tiene furia. Y una fuerte obsesión por probar su inocencia. “No hay problema si me quedo aquí el resto de mi vida. Quien no duerme bien es Moro”, dice. Los detalles de la conversación serán publicados a lo largo del día en la web y en las redes sociales de EL PAÍS.