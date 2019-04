Asesinados dos alcaldes en México en menos de 48 horas

En menos de 48 horas, dos alcaldes han sido asesinados por grupos armados en México. La noche del miércoles la alcaldesa del municipio de Mixtla de Altamirano, en el Estado de Veracruz, Maricela Vallejo Orea, fue atacada a tiros mientras viajaba sobre una carretera. De acuerdo con las primeras versiones de la Fiscalía local, la camioneta en la que viajaban la edil del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), su esposo y su chófer fue interceptada por otro vehículo con sujetos armados mientras viajaba a la ciudad de Orizaba, en el centro de la entidad. Todos murieron. En la escena del crimen se encontraron 31 casquillos de diferentes calibres provenientes de al menos tres tipos de armas. Al menos cuatro presidentes municipales han muerto desde que Andrés Manuel López Obrador ha asumido la presidencia del país, según las cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes.

"Está confirmado, que asesinaron a la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, a su esposo Efrén Zopiyaxtle, y a su chofer, en el municipio de Reyes. Es urgente tener una mesa de coordinación donde participe el gobernador del Estado y es muy importante brindar la protección a la familia de la presidenta municipal. Se deben dejar de lado las diferencias de las fuerzas políticas, la sociedad veracruzana lo demanda” declaró tras el suceso el alcalde del municipio de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos en un vídeo en su cuenta de Facebook.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, externó sus condolencias en su cuenta de Twitter: "Cuando mayor sinergia lográbamos con Mixtla; hermanándolo con otro pueblo, construyendo un centro de salud, promoviendo su cultura indígena, cobardemente arrebatan la vida a la alcaldesa. Condenamos los hechos y se hará justicia. Nuestras más sentidas condolencias a la familia", tuiteó. Aunque se ha desplegado un operativo en la zona para hallar a los atacantes, hasta el momento ninguna persona ha sido detenida. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a Zongolica.

Veracruz ha sido uno de los Estados más golpeados por la violencia del crimen organizado en la última década que ha dejado un saldo de muerte y desaparición. Apenas el viernes pasado un comando armado irrumpió en una fiesta privada en Mintatitlán (sur del Estado) y mató a tiros a 14 personas. Mientras que en los últimos ocho años se han contabilizado de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas en territorio veracruzano, con 518 cuerpos, 560 cráneos y 53.606 fragmentos de cuerpos de personas, hombres, mujeres y niños

Al homicidio de la alcaldesa se suma al asesinato del alcalde de Nahuatzen, en el municipio del Estado de Michoacán, David Otlica Avilés, este martes. De acuerdo con testigos, un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpieron esa madrugada para llevarse al edil de 33 años. Horas más tarde, el cuerpo del político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue hallado con las manos y piernas atadas, amordazado y con huellas de tortura en el municipio de Coeno a unos 50 kilómetros de distancia de donde fue privado de su libertad. Pese a que las autoridades han abierto una carpeta de investigación tampoco se han avanzado en las pesquisas.

Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano los asesinatos de los dos políticos son prueba de que la mayoría de los municipios mexicanos no tienen los recursos ni coordinación entre cuerpos de seguridad para enfrentar la violencia, una organización que sí se refleja en las bandas criminales. “A través del ejercicio de la violencia se doblegan las voluntades (de los políticos), así el sustituto que llegue qué incentivos va a tener para hacer cumplir la ley” ha explicado el representante de esta organización civil. Las cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes dan cuenta de 93 alcaldes asesinados durante el pasado sexenio.

Maricela Vallejo y David Avilés.

Durante el primer trimestre de 2019 los asesinatos en México han alcanzado cifras récord al sumar 8.493 homicidios dolosos, 9,6% más que en el mismo periodo de 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con las cifras oficiales, durante los primero cuatro meses del Gobierno de López Obrador se han registrado 11.372 asesinatos en el país. En Veracruz la cifra en ese periodo asciende a 539 víctimas, mientras en que Michoacán de diciembre a marzo se contabilizan 536 casos.

La violencia en el país no ha dado tregua en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario ha apostado a reducir los índices de inseguridad en seis meses con una estrategia que incluye la operación de la Guardia Nacional. Según el mandatario, serán desplegados unos 25.000 elementos de la recién creada Guardia en junio próximo. No obstante, Rivas ha advertido que la fundación de este nuevo cuerpo de seguridad de naturaleza militar no garantiza la reducción de crímenes en municipios y localidades. “La creación de una institución es sumamente compleja, no se trata nada más de cambiar uniformes. Es muy ingenuo pensar que simplemente con una nueva institución se van a lograr retos que no se han logrado en décadas”, ha zanjado.