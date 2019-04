La clase política de Perú afronta el reto de su regeneración

JACQUELINE FOWKS

Después del suicidio del expresidente Alan García se instalaron en el debate dos interpretaciones legales sobre las supuestas responsabilidades de terceros. Su familia reveló el viernes la carta en la que el político explicaba por qué decidió dispararse y su secretario personal, Ricardo Pineda, ha relatado las conversaciones e instrucciones que recibió en los últimos días. El abogado Luis Vargas Valdivia sostiene que si hubo personas del entorno de García que supieron de su intención de suicidarse debieron notificarla a las autoridades. “Hay responsabilidad penal, pues se afecta el principio de solidaridad que debe existir entre los seres humanos”, comentó a EL PAÍS Vargas, especializado en Derecho Procesal.

Sin embargo, otros dos abogados especializados en Derecho Penal, interpretan de manera más restringida la ley. Romy Chang y Luis Lamas Puccio refieren que solo los médicos, psiquiatras o psicólogos de una persona que expresa que quiere suicidarse tienen la obligación de hacer algo.

“Ellos están en posición de garante como profesionales al cuidado de un paciente. Los médicos que no evitan el suicidio podrían ser responsables por homicidio culposo por comisión o por omisión, si por imprudencia o si por no generarse complicaciones no lo persuadieron a evitarlo o no informaron”, opina Chang. Lamas Puccio afirmó que solo está penalizada la "instigación o la ayuda al suicidio”. “Tener conocimiento no tiene connotaciones, a no ser que hubiera una situación de tutela sobre el que se suicidó, en todo caso es una responsabilidad profesional o deontológica”, explica.