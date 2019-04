Los recortes sociales polarizan las elecciones en Finlandia

En una sociedad tan igualitaria como la finlandesa, los recortes en el Estado del Bienestar han alimentado un descontento que se evidencia en los comicios de este domingo. Los finlandeses están divididos entre dos formaciones diametralmente opuestas: los socialdemócratas de Antti Rinne (19%), que potencialmente lideraría un Gobierno junto a los Verdes y otras formaciones de izquierda, y los ultras Verdaderos Finlandeses (VF) de Jussi Alla-aho (16,3%), según las últimas encuestas.



En el barrio que rodea la estación de Kontula; a 30 minutos en metro al este de Helsinki, el ambiente pesa. Parques sin niños, mujeres con hiyab y finlandeses de ojos y piel claros llenos de arrugas y con caras de tristeza caminando solos, aunque con dificultad, gracias a sus andadores. Leif, de 51 años, sale orgulloso del colegio electoral: “Acabo de votarles”, dice en referencia a los xenófobos VF mientras descubre una dentadura amarillenta, llena de agujeros y dos colmillos plateados. “Los inmigrantes son cerdos. Mis vecinos de arriba son de Somalia y son una auténtica porquería. Y son musulmanes. Oscuros”, dice con dificultad. En esa zona de Helsinki, la mayoría no habla inglés o directamente no quiere hablar. “¿Qué coño estás haciendo? ¿Por qué preguntas esas cosas?”, espeta a este diario un finlandés de mediana edad y alcoholizado al escuchar esa conversación.

El país más feliz del mundo está hoy enfadado y los ultras han sabido convertir ese descontento en votos de cara a los comicios para elegir a los 200 miembros del Eduskunta (Parlamento finlandés). A partir de las 23.00 horas (las 22.00 en la España peninsular) empezarán a salir los resultados.

La gente ya no soporta más austeridad S. M Amadae, profesora en la facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Helsinki

El 27% de la población en Finlandia es de clase baja, según un reciente estudio de la OCDE (Bajo presión: el estrangulamiento de la clase media) y el 5% es rica, cuatro puntos por debajo de la media de los países más desarrollados. La clase intermedia, explica el informe, está menguando desde 2010, pero aún se mantiene en el 68% en el país nórdico. “La austeridad del Gobierno anterior [Centro, Coalición Nacional y Verdaderos Finlandeses primero, Futuro Azul, después] causó mucha desigualdad”, dice en una entrevista con EL PAÍS el líder socialista, Antti Rinne. El Ejecutivo liberal de Juha Sipilä siempre ha hecho gala en Bruselas de sus políticas de ahorro y ha sido especialmente duro con los países del sur de la eurozona. En Finlandia la gente “ya no soportaba más austeridad”, dice S. M Amadae, profesora en la facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Helsinki. Y mejorar el sistema de salud y el sistema educativo, además de tomar medidas contra el cambio climático, se ha convertido en una prioridad para todos, excepto para los ultras.

El Gobierno de Sipilä, que cayó prematuramente el 8 de marzo, quiso privatizar la sanidad en una macrorreforma llamada SOTE. Y Rinne, si se hace finalmente con el primer puesto, asegura que destinará 1,5 millones de euros a fortalecer el Estado del bienestar “sin tocar los salarios de la gente”. El país nórdico es de los miembros de la OCDE con más carga impositiva, en torno al 39%. Y el sistema se está agotando.

Extremos

El líder socialdemócrata finlandés, Antti Rinne, vota el 14 de abril de 2019 en Mäntsälä. Emmi Korhonen AP

Pese a que el empleo va bien —la tasa de desocupación es de entorno al 6,5%, por encima de la media de la OCDE—, Finlandia no consigue salir del todo de un estancamiento económico —en parte por el descalabro de Nokia— y el PIB se resiente. Este año está previsto crezca un 1,6%, un punto menos que en 2018. “El último Gobierno de derecha, o centro derecha, ha pagado su peaje”, explica Bäck en referencia a los resultados de este domingo. Y la gente solo ve dos alternativas: o un giro a la izquierda, o mucha más derecha.

El líder socialista, en base a las encuestas, cree que “la gente está pidiendo un Gobierno rojiverde, pero no es suficiente”, explica Rinne, posiblemente el ganador este domingo. Pero Pekka Haavisto, líder ecologista, lleva meses siendo el preferido de los finlandeses para ocupar el puesto de primer ministro. Ambos abren la puerta del Ejecutivo a La Alianza de Izquierdas, que es el único partido que ha dicho públicamente que no pactará con los ultras pese a que en Finlandia la tradición es dialogar con todas las fuerzas políticas para crear un programa ad hoc. "Depende del programa", respondían el martes a EL PAÍS los líderes de los demás partidos, más pequeños como los democristianos, a la pregunta sobre si pactarán o no con los ultras.

Los VF entraron en 2015 en el Gobierno que capitaneaba Sipilä, pero mitad de legislatura, sin embargo, la formación xenófoba y eurófoba que fundó el exministro de Exteriores Timo Soini se escindió en dos quedando la parte más moderada, Futuro Azul, en el tripartito. “En la cultura política de Finlandia es cada vez más común socavar el apoyo popular de los ultras aceptándoles en el Gobierno como socios de coalición”, explica Bäck, y añade: “Se ha demostrado que cuando un partido de ultraderecha y populista gana posiciones en el Gobierno, pierden apoyos porque tienen que hacer compromisos como cualquier otros”.

Por su parte, los ultras de Jussi Halla-aho quedaron fuera del Ejecutivo y comenzaron a cosechar apoyos en ese espacio, sin tener que rendir cuentas. Johanna Rönkkönen, traductora de 41 años, ha votado esta tarde a los Verdes, pero entiende los motivos que mueve a la gente a inclinarse por los VF: “Son más estrictos con la inmigración”, pese a que solo el 6,6% de la población del país ha nacido en el extranjero y la llegada de refugiados se ha reducido desde 2016. Leif, no obstante, está convencido de que si ganan, sus vecinos somalíes se tendrán que marchar.