May pide a Bruselas una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se muestra a favor de conceder al Reino Unido una prórroga "flexible" de 12 meses con una cláusula de salida del Brexit, según ha revelado este viernes la BBC. Su plan, que debe ser acordado por unanimidad por los líderes de la UE en la cumbre de la semana que viene, permitiría a Londres abandonar antes el grupo comunitario si el Parlamento británico ratifica un acuerdo. Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, ha mandado una carta formal a Tusk en la que solicita una prórroga corta hasta el 30 de junio.

"Es frustrante que aún no hayamos llevado este proceso a una conclusión exitosa y ordenada", dice May en la misiva. "El Gobierno del Reino Unido sigue firmemente comprometido a hacerlo". La primera ministra, que hasta ahora ha sido incapaz de convencer a sus aliados para que respalden el acuerdo al que llegó ella con Bruselas, sigue confiando en que los parlamentarios británicos alcancen un pacto de retirada a tiempo y así poder irse de la UE antes de las las elecciones al Parlamento Europeo el 23 de mayo. Pero a la vez, May garantiza que en caso de que no llegaran a ese esperado acuerdo, el Reino Unido presentaría candidatos a los comicios europeos.

Read Theresa May's letter to EU Council President Donald Tusk, seeking to delay Brexit to June 30 https://t.co/DNExNJmDNT pic.twitter.com/HvL79FH1lU — Bloomberg Brexit (@Brexit) 5 de abril de 2019

El Reino Unido tiene de plazo máximo hasta el 12 de abril para presentar a Bruselas un plan de salida de la UE. Hasta el momento, los parlamentarios de Westminster han sido incapaces de aprobar un acuerdo al Brexit. Esta semana, la primera ministra británica, Theresa May, ha pedido ayuda al líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, para intentar evitar una salida salvaje de la UE y solicitar a la UE solicitar "una prórroga tan corta como sea posible" del Brexit.

Pero las divisiones en seno del Partido Laborista sumadas a las tensiones de los conservadores no ayudan a desatascar la situación. A pesar de todo, desde Downing Street afirman que las conversaciones "técnicas" entre el Partido Laborista y los conservadores de este jueves habían sido "productivas" y continuarán este viernes.

El fiscal general Geoffrey Cox ha declarado a la BBC que si fracasan, es probable que la demora "sea larga".

Diferentes respuestas de los líderes europeos

Poco después de hacerse pública la misiva de May y la propuesta de Tusk, Francia ya ha declarado que le parece prematuro hablar de otra extensión del Brexit, según fuentes cercanas a Macron

La respuesta de Bruselas al caos de Londres tiene diferentes lecturas. Este martes, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, dio un toque de atención a los socios británicos y advirtió de que si Westminster no aprueba el acuerdo de salida antes del 12 de abril, la prórroga no está garantizada ni será automática. Según Barnier, la concesión de esa prórroga estaría condicionada por el compromiso de superar el bloqueo actual con unas elecciones generales, un segundo referéndum o un pacto entre Gobierno.

En la misma línea se posicionó el presidente francés, Emmanuel Macron, que encabeza al grupo de países dispuestos a afrontar una ruptura sin acuerdo si Londres no se aclara. Este miércoles, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostró dispuesto a conceder una segunda prórroga del Brexit, siempre y cuando el Parlamento británico apruebe el acuerdo de salida de la UE antes del 12 de abril. Este viernes, después de hacerse pública la misiva de May y la propuesta de Tusk, Francia ya ha declarado que le parece prematuro hablar de otra extensión del Brexit, según fuentes próximas a Macron.

Tusk estudia dar al Reino Unido una "flextensión"

Por su parte, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, se muestra más receptivo a prolongar ese periodo porque considera que una prórroga de un año podría servirle a la UE y al Reino Unido puesto que evitaría que Bruselas tuviera que estar evaluando repetidas solicitudes de retrasos del Brexit. "La única salida razonable sería una extensión larga pero flexible", dijo Tusk, según el funcionario de la UE que ha preferido mantenerse en el anonimato. "Lo llamaría una" flextensión".

Lo que no está claro que los líderes de los 27 vayan a aceptar la propuesta de Tusk en la cumbre del 10 de abril. La propuesta de Tusk no ha gustado nada al sector más euroescéptico de los conservadores británicos. Su líder, Jacob Rees-Mogg ha amenazado con poner las cosas "tan difíciles como sea posible" a la UE si finalmente se impone la opción de Tusk.